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"Um rabo de foguete", diz Zeca Baleiro sobre show no ES com Zé Ramalho

Encontro acontece neste sábado (30), no palco do Ilha Shows, em Vitória. Em entrevista a "HZ", Baleiro contou histórias curiosas durante suas passagens pelo ES
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 10:24

Zé Ramalho e Zeca Baleiro se apresentam em Vitória, neste sábado (30)
Zé Ramalho e Zeca Baleiro se apresentam em Vitória, neste sábado (30) Crédito: Montagem/Axila_ok/Leo Aversa
Um encontro de grandes vozes e sucessos. Zé Ramalho e Zeca Baleiro prometem agitar o Espírito Santo neste sábado (30), no palco do Ilha Shows, em Vitória. O evento vai unir hits atemporais da carreira dos artistas da Música Popular Brasileira, como "Chão de Giz" e "Telegrama". Os ingressos já estão à venda no site SuperTicket e custam entre R$ 110 a R$ 220.
Empolgado para se apresentar mais uma vez em terras capixabas, o maranhense Zeca Baleiro conversou com "HZ" sobre as expectativas de tocar no Estado. Além disso, o dono da música "Ai que Saudade D'ocê" também deu alguns "spoilers" do que o público pode esperar para o show.
"É sempre um prazer tocar nessa cidade querida, onde fiz grandes amigos e tenho um público cativo. Esse show é com banda, mais rock'n'roll, de intimista ele não tem nada (risos). Sempre convoco a interação do público, e o daí (público de Vitória) costuma ser participativo e caloroso. Além disso, a plateia do Espírito Santo sabe do meu amor pela música de Sérgio Sampaio, então sempre deixo um espaço para alguma releitura ou improvisação", revelou Zeca.
Ao longo de mais de 20 anos de carreira, Zeca lançou 11 discos de estúdio, cinco CDs ao vivo, nove DVDs e vários projetos especiais. Multifacetado, o músico também possui ligação com a literatura e o teatro. Com tanta bagagem, o cantor lembrou de algumas histórias curiosas durante suas passagens pelo Espírito Santo.
O cantor Zeca Baleiro contou histórias curiosas sobre suas passagens pelo Espírito Santo
O cantor Zeca Baleiro contou histórias curiosas sobre suas passagens pelo Espírito Santo Crédito: Axila_ok
"Tenho muitas histórias aí. Teve um show lindo em um evento público anos atrás, em que o saudoso Helinho Sampaio, irmão do Sérgio, deu uma canja com a gente, foi emocionante. Houve um espetáculo em Vila Velha sob um temporal, em um quiosque na praia, que foi inesquecível. Topamos fazer o show mesmo sob risco de tomar um choque elétrico ou sofrer algum acidente. Foi um momento lindo, uma celebração. O povo não arredou pé (risos)”, contou Zeca.
Dividindo o palco com Baleiro, Zé Ramalho também traz o seu repertório cheio de sucessos para Vitória. Sobre a parceria e admiração com o artista paraibano, Zeca contou que seu ídolo costuma abrir o show para ele tocar na sequência, deixando o público ainda mais agitado.
"Zé é um ídolo e parceiro querido, temos duas canções em parceria. É a terceira vez que fazemos shows assim, em dobradinha. Para mim é um rabo de foguete, porque ele prefere abrir sempre. Incendeia o público com seu repertório já clássico e deixa a 'bucha' na minha mão. Mas pra mim é sempre bom e prazeroso", frisou Baleiro.

LOCAL

O evento irá acontecer no Ilha Shows - Alameda Ponta Formosa, na Praia do Canto, em Vitória. Para as apresentações, a casa preparou um formato diferenciado com vários setores para atender a todo público: lounges e mesas com serviço de garçom exclusivo para o setor, além da área vip para quem preferir curtir os artistas bem de pertinho.
O cantor Zé Ramalho toca neste sábado (30), no Ilha Shows, em Vitória
Foto: Crédito: Leo Aversa
  • ZÉ RAMALHO E ZECA BALEIRO 
  • Onde: Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória 
  • Quando: 30/07 (sábado)
  • Horário: 20h
  • Ingressos: R$ 110 (Área Vip, meia, 4º Lote) / R$ 220 (Área Vip, inteira, 4º Lote) 
  • Fique ligado: Para adquirir mesa ou lounges, é preciso entrar em contato pelo telefone (27) 99638-4952
  • Pontos de venda: SuperTicket

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