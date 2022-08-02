Famosos

Influenciador Bruno Krupp atropela e mata jovem no Rio, diz site

Segundo o G1, modelo estava de moto e não tinha habilitação. Acidente aconteceu no último sábado (30)
Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 14:28

O modelo e influencer Bruno Krupp Crédito: Reprodução/TV Globo
O modelo e influenciador Bruno Krupp atropelou um adolescente na noite do último sábado (30), na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A informação é do site G1, afirmando que o acidente foi por volta das 23h, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 3.
A vítima do atropelamento é um garoto de 16 anos, que teve uma perna amputada na hora do acidente. Ele chegou a ser socorrido e passou por uma cirurgia no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu.
De acordo com o colunista Leo Dias, a situação de Bruno só piora pois o modelo não possui habilitação. O ex-namorado da influenciadora Sarah Poncio está hospitalizado e será ouvido assim que receber alta médica. Ele será investigado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

