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Torcendo pelo date

Mulher assiste "Elvis" e procura crush após sessão de cinema

História rolou em São Paulo. Moça trocou olhares com homem que estava na sala de exibição, mas os dois não conversaram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:46

Últimos a sair da sala de cinema após uma sessão do filme "Elvis", no domingo (31), um homem e uma mulher trocaram olhares quando ela foi jogar o saco de pipoca e o copo vazios no lixo.
Filme sobre o astro do rock Elvis Presley tem previsão de estreia para 14 de julho
Filme sobre o astro do rock Elvis Presley tem previsão de estreia para 14 de julho Crédito: Reprodução/Warner
Tímidos, os dois não conversaram e, portanto, não trocaram os números dos celulares ou as arrobas nas redes sociais. Ela se arrependeu e agora quer ajuda do Itaú Cinemas, em São Paulo, para encontrar o crush.
"Nunca te pedi nada. Ajuda essa pobre mortal", escreveu a moça em mensagem compartilhada publicamente, com autorização dela. O nome dela não foi revelado.
Na torcida pelo encontro, internautas curtem, comentam a postagem e dizem que vão acompanhar a história para saber qual será o final. Algumas pessoas se identificam com a situação. Uma delas disse que também não sabe paquerar.
"Fomos andando em direção à escada rolante e não conseguimos falar nada", descreveu a mulher na mensagem enviada à conta do Itaú Cinemas no Instagram. "Sou muito tímida, fiquei de cabeça baixa".
A troca de olhares aconteceu na sala Imax do shopping Bourbon, na Pompeia, zona oeste de São Paulo. O "procurado" estava sentado na poltrona G19, na sessão das 21h.
Nas respostas acompanhadas de corações, há inclusive quem informe que o local do encontro sem diálogo dá sorte. Uma jovem contou que teve o primeiro date no mesmo cinema e está com o namorado há oito anos. Ela ganhou mais de uma centena de curtidas na mensagem.
Até a Warner Bros. um dos principais estúdios do mundo, entrou na torcida. "Eu só saio daqui quando a gente encontrar esse crush", escreveu. "#ElvisFilme unindo corações. Quero esse date já".
"Torcendo por aqui", aderiu o shopping Bourbon. "Demais", disse o ator Vinícius de Oliveira.
Para um dos torcedores do encontro, a paquera mostra que o cinema segue sendo imprescindível. Também na expectativa para o desfecho, uma mulher citou música de Elvis Presley, o astro retratado no filme, para comentar o caso. "Its now or never", escreveu.
Enquanto o moço da poltrona G19 não aparece, internautas seguem curtindo a postagem para tentar ajudar. Um deles explicou que curtiu o recado para dar uma força ao cupido algoritmo.
"Elvis", filme de Baz Luhrmann, mostra a vida trágica e excitante de uma das figuras mais icônicas da história da música.

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