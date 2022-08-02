Após separação, Wanessa Camargo revela a Sandy que está "buscando leveza"

Wanessa Camargo e Sandy gravaram juntas a faixa "Leve" Crédito: Reprodução/Instagram @Sandy

Comprovando que a suposta inimizade entre elas nunca passou de boato, Sandy e Wanessa Camargo gravaram juntas a faixa "Leve", integrante do projeto "Nós, Voz, Eles 2", que a filha de Xororó lança nesta quinta (4).

No making of dos bastidores da gravação postado no YouTube, Sandy e seu marido, Lucas Lima, contaram a Wanessa que pensaram nela para gravar a nova faixa.

"Sentimos que essa música era para você. Não sabia de tudo que estava acontecendo. Só sabia que você tinha se separado. Toda essa coisa interna que você escreveu agora eu não sabia", disse Sandy, surpreendendo a amiga, que citou: "sim, essa coisa do pânico, né...".

O bate-papo foi um dos momentos em que Wanessa falou sobre sua relação com o empresário capixaba Marcus Buaiz, com quem ficou casada por 17 anos.

Em outra passagem do vídeo, Wanessa volta a falar com Sandy sobre sua vida pessoal. "Leveza, estou num momento da minha vida buscando isso. Buscando minha própria voz, buscando leveza nas coisas. Fazendo da minha vida um lugar de mais paz. Ser leve é isso. Quando as coisas estão pesadas temos que olhar o que podemos fazer e deixar a vida menos complicada", ensina.

Em detalhe observado pelo jornal "Extra", Wanessa, na gravação, aparece com o anel de compromisso que trocou com Dado Dolabella desde que os dois reataram o namoro, após 20 anos separados.

No making of, Wanessa diz que está fazendo curso de aromaterapia, outra paixão de Sandy. Em outro momento, a filha de Xoró e o marido contaram que "Leve" foi feita logo após contraírem Covid-19, durante um camping de composição com outros letristas.

"Quando a gente estava fazendo [a música], a gente já estava com a ideia de te chamar. A gente se cutucou e não contou para ninguém", contou Lucas. "A gente meio que sentiu que essa música era pra você", confidenciou Sandy, deixando Wanessa perplexa.