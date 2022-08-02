Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só na tranquilidade

Após separação, Wanessa Camargo revela a Sandy que está "buscando leveza"

Cantoras gravaram juntas a música "Leve", integrante do projeto "Nós, Voz, Eles 2", a ser lançado pela filha de Xororó. Vídeo com os bastidores da produção foi postado no YouTube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 15:05

Wanessa Camargo e Sandy gravaram juntas a faixa
Wanessa Camargo e Sandy gravaram juntas a faixa "Leve" Crédito: Reprodução/Instagram @Sandy
Comprovando que a suposta inimizade entre elas nunca passou de boato, Sandy e Wanessa Camargo gravaram juntas a faixa "Leve", integrante do projeto "Nós, Voz, Eles 2", que a filha de Xororó lança nesta quinta (4).
No making of dos bastidores da gravação postado no YouTube, Sandy e seu marido, Lucas Lima, contaram a Wanessa que pensaram nela para gravar a nova faixa.
"Sentimos que essa música era para você. Não sabia de tudo que estava acontecendo. Só sabia que você tinha se separado. Toda essa coisa interna que você escreveu agora eu não sabia", disse Sandy, surpreendendo a amiga, que citou: "sim, essa coisa do pânico, né...".
O bate-papo foi um dos momentos em que Wanessa falou sobre sua relação com o empresário capixaba Marcus Buaiz, com quem ficou casada por 17 anos.   
Em outra passagem do vídeo, Wanessa volta a falar com Sandy sobre sua vida pessoal. "Leveza, estou num momento da minha vida buscando isso. Buscando minha própria voz, buscando leveza nas coisas. Fazendo da minha vida um lugar de mais paz. Ser leve é isso. Quando as coisas estão pesadas temos que olhar o que podemos fazer e deixar a vida menos complicada", ensina.
Em detalhe observado pelo jornal "Extra", Wanessa, na gravação, aparece com o anel de compromisso que trocou com Dado Dolabella desde que os dois reataram o namoro, após 20 anos separados.
No making of, Wanessa diz que está fazendo curso de aromaterapia, outra paixão de Sandy. Em outro momento, a filha de Xoró e o marido contaram que "Leve" foi feita logo após contraírem Covid-19, durante um camping de composição com outros letristas.
"Quando a gente estava fazendo [a música], a gente já estava com a ideia de te chamar. A gente se cutucou e não contou para ninguém", contou Lucas. "A gente meio que sentiu que essa música era pra você", confidenciou Sandy, deixando Wanessa perplexa.
"Mas você não sabia o que estava acontecendo na minha vida", disse a filha de Zezé de Camargo. Sandy revelou que sim, sabia: "Eu já sabia que você tinha se separado, mas toda essa coisa interna que você viveu agora, tipo, eu não sabia".

Veja Também

'Acredite no seu coração', reflete Dado Dolabella após flagra com Wanessa

Wanessa e Dado Dolabella participam de retiro espiritual, diz jornal

Primo diz que Wanessa Camargo assumiu namoro com Dado Dolabella para a família

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos marcus buaiz Wanessa Camargo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pai de Ana Paula Renault, Gerardo Henrique é internado em BH
Imagem de destaque
Acidente entre carros deixa um morto e 3 feridos na BR 259 em João Neiva
Imagem de destaque
Motorista de app pede ajuda a guardas na Praia do Canto e escapa de assalto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados