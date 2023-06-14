Harmonização facial: há limite de idade e de quantidade de material aplicado?

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, surgiu com um novo visual Crédito: Reprodução/Fofocalizando

Segundo Volney Pitombo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), contanto que a pessoa tenha boa condição de saúde, não há limite de idade para realizar preenchimentos no rosto. No entanto, o médico recomenda que o procedimento seja feito com parcimônia e por um cirurgião plástico, que é o profissional mais capacitado tanto do ponto de vista médico, quanto em relação à noção estética de valorização dos contornos faciais.

"Hoje, há um exagero na erradicação das rugas e na busca por um padrão. Mas a beleza não está na ausência das rugas e sim no equilíbrio delas. Cada idade tem a sua beleza e um bom cirurgião retira algumas rugas e deixa outras, focando no equilíbrio", diz. Dentistas e dermatologistas também oferecem esse tipo de procedimento. A maioria dos casos que geram complicações envolvem profissionais que não são médicos.

Não há uma regra definida sobre a quantidade máxima de material, geralmente ácido hialurônico e/ou botox, que é utilizado em procedimentos de harmonização facial, contanto que o profissional siga as recomendações do fabricante.

"Cada paciente demanda uma quantidade e em determinados locais, mais uma vez, o que vale é ter um bom profissional que saiba fazer uma boa análise", afirma Pitombo.

O especialista recomenda, no entanto, que os pacientes busquem informações sobre o tipo de material que será utilizado e fuja daqueles que são permanentes, pois conferem mais riscos de complicações, além de não poderem ser revertidos caso o resultado não seja satisfatório.

São materiais utilizados em preenchimentos: