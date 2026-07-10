EDP faz alerta sobre pipas na rede elétrica durante as férias escolares no ES

A distribuidora de energia EDP faz um alerta para o pico de ocorrências de pipas na rede elétrica no Espírito Santo nesta época do ano. O aviso destaca sobre a realização da brincadeira de forma segura.
Segundo o levantamento feito pela empresa, entre 2022 e 2025, as equipes atenderam 1.491 ocorrências envolvendo pipas, concentradas apenas entre os meses de junho e agosto. Esse período é caracterizado pelas férias escolares e pelo trimestre mais seco do ano. Além disso, o fornecimento de energia foi interrompido em média para 316 mil residências, comércios e indústrias em 70 municípios do estado.
O gestor da EDP, Filipe Lima, destaca que acidentes podem ser causados com a brincadeira. "O período de estiagem com incidência de ventos, somado ao recesso escolar, cria o cenário ideal para a soltura de pipas, e por isso que o cuidado precisa ser redobrado. O problema não é só a interrupção da energia para quem mora ou trabalha na região. O perigo está no contato da pipa com a rede elétrica e na tentativa de retirada do brinquedo quando fica preso nos cabos de energia, o que pode causar acidentes graves e até fatais”.
Dicas de segurança
A concessionária de energia forneceu algumas recomendações para evitar situações de risco e interrupção de energia. Confira:
- Dê preferência a áreas abertas, como praças e terrenos descampados, longe de qualquer tipo de instalação elétrica, postes, rede de energia, cabos telefônicos ou antenas de telecomunicação;
- Se a pipa ficar presa na rede elétrica, não tente retirá-la. Não use varas e não suba em estruturas como postes, muros ou lajes. Apenas profissionais treinados da concessionária podem intervir com segurança;
- Nunca arremesse objetos nos cabos de energia na tentativa de soltar a pipa. Essa prática pode provocar sérios acidentes;
- Jamais use cerol ou “linha chilena”. Seu uso é proibido, extremamente perigoso, e as substâncias cortantes podem danificar a camada protetora dos fios, causando curto-circuito e acidentes graves;
- Em situações de risco ou ocorrências relacionadas com as redes elétricas, mantenha distância, isole o local e acione imediatamente a EDP por meio dos canais oficiais de atendimento, como o site, aplicativo, agência de atendimento presencial ou pela central de atendimento: 0800 721 0707.