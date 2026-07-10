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EDP faz alerta sobre pipas na rede elétrica durante as férias escolares no ES

Mais de 316 mil clientes clientes tiveram interrupções de energia; confira dicas de segurança

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 09:28

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

10 jul 2026 às 09:28
Mais de 170 mil imóveis tiveram o fornecimento de energia afetado devido ao contato de pipas na rede elétrica em 2025
Mais de 316 mil clientes tiveram o fornecimento de energia afetado devido ao contato de pipas na rede elétrica em 2026 Divulgação/EDP

A distribuidora de energia EDP faz um alerta para o pico de ocorrências de pipas na rede elétrica no Espírito Santo nesta época do ano. O aviso destaca sobre a realização da brincadeira de forma segura. 


Segundo o levantamento feito pela empresa, entre 2022 e 2025, as equipes atenderam 1.491 ocorrências envolvendo pipas, concentradas apenas entre os meses de junho e agosto. Esse período é caracterizado pelas férias escolares e pelo trimestre mais seco do ano. Além disso, o fornecimento de energia foi interrompido em média para 316 mil residências, comércios e indústrias em 70 municípios do estado. 


O gestor da EDP, Filipe Lima, destaca que acidentes podem ser causados com a brincadeira. "O período de estiagem com incidência de ventos, somado ao recesso escolar, cria o cenário ideal para a soltura de pipas, e por isso que o cuidado precisa ser redobrado. O problema não é só a interrupção da energia para quem mora ou trabalha na região. O perigo está no contato da pipa com a rede elétrica e na tentativa de retirada do brinquedo quando fica preso nos cabos de energia, o que pode causar acidentes graves e até fatais”. 

Dicas de segurança

A concessionária de energia forneceu algumas recomendações para evitar situações de risco e interrupção de energia. Confira: 

  • Dê preferência a áreas abertas, como praças e terrenos descampados, longe de qualquer tipo de instalação elétrica, postes, rede de energia, cabos telefônicos ou antenas de telecomunicação;  

  • Se a pipa ficar presa na rede elétrica, não tente retirá-la. Não use varas e não suba em estruturas como postes, muros ou lajes. Apenas profissionais treinados da concessionária podem intervir com segurança;  

  • Nunca arremesse objetos nos cabos de energia na tentativa de soltar a pipa. Essa prática pode provocar sérios acidentes;  

  • Jamais use cerol ou “linha chilena”. Seu uso é proibido, extremamente perigoso, e as substâncias cortantes podem danificar a camada protetora dos fios, causando curto-circuito e acidentes graves;

  • Em situações de risco ou ocorrências relacionadas com as redes elétricas, mantenha distância, isole o local e acione imediatamente a EDP por meio dos canais oficiais de atendimento, como o site, aplicativo, agência de atendimento presencial ou pela central de atendimento: 0800 721 0707.

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