EDP faz alerta sobre pipas na rede elétrica durante as férias escolares no ES

A distribuidora de energia EDP faz um alerta para o pico de ocorrências de pipas na rede elétrica no Espírito Santo nesta época do ano. O aviso destaca sobre a realização da brincadeira de forma segura.





Segundo o levantamento feito pela empresa, entre 2022 e 2025, as equipes atenderam 1.491 ocorrências envolvendo pipas, concentradas apenas entre os meses de junho e agosto. Esse período é caracterizado pelas férias escolares e pelo trimestre mais seco do ano. Além disso, o fornecimento de energia foi interrompido em média para 316 mil residências, comércios e indústrias em 70 municípios do estado.





O gestor da EDP, Filipe Lima, destaca que acidentes podem ser causados com a brincadeira. "O período de estiagem com incidência de ventos, somado ao recesso escolar, cria o cenário ideal para a soltura de pipas, e por isso que o cuidado precisa ser redobrado. O problema não é só a interrupção da energia para quem mora ou trabalha na região. O perigo está no contato da pipa com a rede elétrica e na tentativa de retirada do brinquedo quando fica preso nos cabos de energia, o que pode causar acidentes graves e até fatais”.