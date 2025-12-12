Home
>
Brasil
>
5 dicas para equilibrar lazer e bons hábitos nas férias escolares

5 dicas para equilibrar lazer e bons hábitos nas férias escolares

Veja como reduzir o uso de telas, fortalecer vínculos familiares e incentivar a leitura durante o recesso

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 19:04

As férias escolares também são uma oportunidade para reduzir o uso de telas e aproximar crianças e jovens dos livros (Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock)
As férias escolares também são uma oportunidade para reduzir o uso de telas e aproximar crianças e jovens dos livros Crédito: Imagem: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock

As férias escolares são uma oportunidade para desacelerar e aproveitar o tempo livre. Porém, o período também pode estimular positivamente as crianças e os jovens. Para isso, convivência familiar, criatividade e estímulos adequados são fundamentais, contribuindo para o bem-estar emocional e cognitivo.

Recomendado para você

Veja como reduzir o uso de telas, fortalecer vínculos familiares e incentivar a leitura durante o recesso

5 dicas para equilibrar lazer e bons hábitos nas férias escolares

Decisão do ministro Flávio Dino, do STF, determinou busca e apreensão e quebra de sigilo sobre Mariângela Fialek

Assessora é suspeita de direcionar emendas sob ordens direta de Lira

Ministro do STF havia sido sancionado pelo governo Trump no dia 30 de julho, em pressão das autoridades americanas para que recuasse no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

EUA removem Alexandre de Moraes e esposa da lista de sanções da Lei Magnitsky

A seguir, confira cinco dicas para aproveitar as férias de maneira consciente e prazerosa!

1. Reduza o uso de telas e promova equilíbrio emocional

A coordenadora pedagógica do Colégio Rio Branco, Simone Costa, reforça que as férias são o momento ideal para ressignificar a relação das crianças com a tecnologia. “Temos observado que muitas chegam ao final do ano com níveis elevados de irritação, ansiedade, dificuldade de concentração e menor tolerância à frustração, sinais diretamente associados ao uso excessivo das telas. As férias são o momento ideal não apenas para reduzir esse impacto, mas para introduzir novas rotinas, reaproximar as famílias e apresentar experiências que tragam equilíbrio emocional e desenvolvimento saudável”, afirma.

Ela destaca que pequenas práticas, como cozinhar juntos, caminhar ou conversar, fortalecem vínculos e ajudam a tornar o período mais leve. “É na presença real e disponível dos adultos que os vínculos se fortalecem e as memórias afetivas ganham profundidade”, completa.

2. Incentive a leitura como hábito prazeroso

O recesso também é uma oportunidade para aproximar crianças e jovens dos livros. Para Laura Vecchiolli, coordenadora de Literatura e Informativos da SOMOS Literatura, a leitura ganha força nas férias porque o tempo corre de outra forma.

“Nas férias, o tempo corre, sem a pressão dos horários e das tarefas. Isso permite que a criança ou jovem mergulhe num livro de maneira mais espontânea. A leitura, além de divertida, desperta curiosidade, amplia vocabulário e desenvolve autonomia”, destaca.

Entre as sugestões para jovens leitores, ela indica:

  • A ilha perdida, de Maria José Dupré;
  • Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll;
  • As Férias da Bruxa Onilda, de Roser Capdevila.
Ler constantemente amplia o pensamento crítico e o repertório cultural (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock)
Ler constantemente amplia o pensamento crítico e o repertório cultural Crédito: Imagem: ViDI Studio | Shutterstock

3. Fortaleça a autonomia e o repertório dos estudantes mais velhos

Para adolescentes do Ensino Fundamental, Anos Finais e Médio, a leitura também ajuda na consolidação de competências cognitivas e socioemocionais. A autora de língua portuguesa do Fibonacci Sistema de Ensino, Margarete Xavier, reforça que o hábito constante amplia o pensamento crítico e o repertório cultural.

“Quando o jovem lê com regularidade, passa a compreender nuances do mundo, desenvolve pensamento crítico, melhora a escrita e ganha repertório cultural , uma prática que o acompanha para toda a vida”, afirma.

Ela recomenda obras que combinam entretenimento e profundidade:

  • O Alienista (Machado de Assis);
  • O Primo Basílio (Eça de Queiroz);
  • 1984 (George Orwell).

Margarete Xavier complementa que, “ao escolher obras adequadas ao nível de maturidade e interesse de cada estudante, a leitura deixa de ser vista como obrigação e passa a integrar o lazer de forma prazerosa”.

4. Aposte em atividades criativas para fortalecer autonomia

Segundo Juliana Storniolo, diretora pedagógica da FourC Learning, as férias são uma chance para que crianças e adolescentes explorem interesses pessoais e desenvolvam autonomia. Atividades como inventar histórias, criar brinquedos improvisados, desenhar, fotografar ou realizar pequenos projetos artísticos estimulam imaginação e desaceleram a mente.

Cozinhar em família, cuidar de plantas, explorar o quintal e participar de tarefas adequadas à idade também ajudam no desenvolvimento. Envolver as crianças no planejamento de viagens ou de passeios simples amplia repertório cultural e desperta curiosidade.

5. Valorize a convivência familiar e os momentos de descanso

Para além das atividades, especialistas reforçam que o descanso e a convivência são pilares das férias bem aproveitadas. Sessões de cinema em casa, encontros com amigos e brincadeiras livres contribuem para um recesso equilibrado, desde que combinados com pausas e tempo livre.

Juliana Storniolo resume a importância desse período: “Férias bem vividas são aquelas que permitem desacelerar, criar memórias e favorecer descobertas. Ao combinar leitura, brincadeira, vida prática e convivência familiar, o período de recesso transforma-se num momento privilegiado de desenvolvimento”.

Por Amanda Barbosa

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais