Cinco destinos no Espírito Santo para visitar durante as férias escolares

O mês de julho já está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de aproveitar as férias escolares em família. Pelo Espírito Santo, passeios de trem, piscinas naturais, roteiros de agroturismo e até santuário de aves são algumas opções para divertir a criançada. Ouça esta edição de Guia Capixaba e descubra os destinos com a comentarista Giovana Duarte!