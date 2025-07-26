Cinco destinos no Espírito Santo para visitar durante as férias escolares

O mês de julho já está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de aproveitar as férias escolares em família. Pelo Espírito Santo, passeios de trem, piscinas naturais, roteiros de agroturismo e até santuário de aves são algumas opções para divertir a criançada. Ouça esta edição de Guia Capixaba e descubra os destinos com a comentarista Giovana Duarte!
GUIA CAPIXABA - 26-07-25
- 1) Bate/Volta no passeio de Trem Vitória x Colatina
O passeio de trem, por si só, já é uma grande aventura. Agora imagina visitar Colatina, que possui um Cristo Redentor capixaba? O Trem de Passageiros Vale sai da Estação Pedro Nolasco em Cariacica diariamente às 07h com destino a Belo Horizonte com 04 paradas de até 02 minutos cada até chegar em Colatina. Tem lanchonete e TV, além de vagão especial com acessibilidade. Os valores variam entre R$ 35 e R$ 46 o trecho (classe econômica ou executiva) e crianças até 05 anos não pagam. Chegando em Colatina tem uma linha de ônibus que leva até o centro da cidade ou carros de aplicativo, que podem levar até o Cristo Redentor, no bairro Bela Vista. Abre de segunda a domingo de 08h às 16h e a entrada é gratuita.
- 2) Caparaó Capixaba: Guaçuí
A região do Caparaó Capixaba é uma preciosidade, com suas cachoeiras e natureza exuberante. Um passeio legal para fazer com as crianças é visitar a cidade de Guaçuí, que oferece um roteiro de turismo de experiência com visita à propriedades e agroturismo. A Pousada Vovo Zinho, além de ser especialmente preparada para receber as crianças com playground, piscina, é um ótimo lugar para indicações de turismo de experiência na região.
- 3) BioParque das Aves, em Domingos Martins
Um santuário de aves resgatadas com uma ótima cafeteria, colheita de morangos, tirolesa, brinquedos, pedalinho e pesca esportiva: o BioParque das Aves é um passeio que certamente os pequenos não esquecerão jamais! Para entrar é preciso ingresso de R$ 40 (meia a R$ 20) adquirido na portaria, cujo valor é revestido para o cuidado dos animais. Destaque para o momento de interação com as araras.
- 4) Praia de Gramuté com piscinas naturais, em Aracruz
Criança gosta de praia, então imagina uma praia com ofurôs naturais? Pois a Praia de Gramuté, em Aracruz, oferece essa experiência. A entrada fica ao lado do Portal de Aracruz, descendo uma escadaria até o litoral. A praia é tranquila e possui muitos corais, uma beleza exótica que vale a pena ser descoberta.
- 5) Buda Gigante em Ibiraçu
Um passeio cheio de curiosidades, espaço para fazer piquenique, café da manhã colonial e a imponente estátua do Buda, com 35 metros de altura, fica em Ibiraçu, às margens da BR 101 Norte, na Praça Torii. E um ótimo passeio para passar o dia com as crianças e a entrada é gratuita, a qualquer horário em qualquer dia.