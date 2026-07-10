Vila Velha: ponte da Champagnat vai ser demolida após apresentar desgaste e corrosão

As obras fazem parte do tamponamento do Canal da Costa para a implantação do Parque Linear da Praia da Costa.





A Prefeitura de Vila Velha esclareceu que a estrutura apresenta sinais de envelhecimento, como corrosão das armaduras, desgaste do concreto e infiltrações. O órgão informou que, embora não exista risco iminente, esse desgaste tende a evoluir com o passar do tempo.





A expectativa é que a nova ponte seja concluída em aproximadamente três semanas. Ela será executada nos padrões das travessias das avenidas Castelo Branco e Dom Jorge de Menezes, que já estão preparadas para o novo sistema de drenagem na região da Praia da Costa.