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Nova ponte

Vila Velha: ponte da Champagnat vai ser demolida após apresentar desgaste e corrosão

Publicado em

10 jul 2026 às 08:29
Ponte da Avenida Champagnat apresenta desgaste da estrutura e será substituída
Ponte da Avenida Champagnat apresenta desgaste da estrutura e será substituída Prefeitura de Vila Velha

A ponte localizada na Avenida Champagnat, ligação entre os bairros Praia da Costa e Itapuã, em Vila Velha, será demolida a partir da próxima terça-feira (14). O trânsito na região sofrerá intervenções. 

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As obras fazem parte do tamponamento do Canal da Costa para a implantação do Parque Linear da Praia da Costa. 


A Prefeitura de Vila Velha esclareceu que a estrutura apresenta sinais de envelhecimento, como corrosão das armaduras, desgaste do concreto e infiltrações. O órgão informou que, embora não exista risco iminente, esse desgaste tende a evoluir com o passar do tempo. 


A expectativa é que a nova ponte seja concluída em aproximadamente três semanas. Ela será executada nos padrões das travessias das avenidas Castelo Branco e Dom Jorge de Menezes, que já estão preparadas para o novo sistema de drenagem na região da Praia da Costa.

Ponte da Avenida Champagnat
Ponte da Avenida Champagnat Prefeitura de Vila Velha

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Loteria

Aposta de Vila Velha erra um número e leva R$ 45 mil na Mega-Sena

Publicado em 09/07/2026 às 21:49

Uma aposta de Vila Velha acertou cinco das seis dezenas da Mega-Sena e ficou a apenas um número do prêmio de R$ 43 milhões sorteado na noite desta quinta-feira (9). As dezenas do concurso 3029 foram: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59.


O bilhete registrado no Espírito Santo vai render R$ 45.642,92 ao apostador. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita na Loteria Itapoa LTDA ME, na modalidade simples, que custa R$ 6.


A única aposta vencedora do prêmio milionário foi registrada em Divinópolis, Minas Gerais, também na modalidade simples, ao custo de R$ 6. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Linhares

Até trailer de lanches é removido em ação contra veículos abandonados

Publicado em 09/07/2026 às 20:21
Os veículos removidos apresentavam sinais de abandono, de acordo com a Prefeitura de Linhares.
Divulgação | Prefeitura de Linhares

Após denúncias, mais quatro veículos abandonados foram removidos das ruas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). A ação foi realizada pela prefeitura, com apoio da Polícia Militar, nos bairros Jocafe, Santa Cruz e Interlagos.


Além dos automóveis, um reboque de lanches também foi retirado da via pública. Segundo a prefeitura, os veículos apresentavam sinais de abandono. Além de prejudicarem a mobilidade urbana, eles podem acumular água e se tornar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue


Moradores que identificarem veículos abandonados em Linhares podem acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 para registrar a ocorrência.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Fiscalização

Mulher é presa por gato de energia com sistema sofisticado em Cachoeiro

Publicado em 09/07/2026 às 20:11
Fraude em medidor de energia é descoberta e mulher acaba presa em Cachoeiro
Ligação clandestina subterrânea foi descoberta em casa em Cachoeiro Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 51 anos foi presa por furtar energia elétrica no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Civil, uma perícia realizada na casa dela encontrou uma ligação clandestina subterrânea, instalada antes do medidor, que abastecia parte do imóvel sem registrar o consumo.


O desvio ainda contava com um sistema que interrompia automaticamente a fraude quando o disjuntor geral era desligado, dificultando a identificação durante inspeções. Segundo a equipe técnica da EDP presente no local, a estrutura era difícil de identificar até mesmo por especialistas da concessionária. 


Após a confirmação da irregularidade, a EDP registrou a ocorrência e a moradora foi levada à delegacia. Ela foi autuada em flagrante por furto qualificado mediante fraude e encaminhada ao sistema prisional. A identidade dela não foi divulgada.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Estradas

Homem morre em acidente entre carro e moto na BR 259 em Colatina

Publicado em 09/07/2026 às 17:16
Segundo a PRF, acidente ocorreu no km 65 da BR-259.
Acidente fatal envolveu carro e moto na BR 259 Leitor A Gazeta

Um homem de 26 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na BR 259 em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta de 13h20, no bairro Colúmbia, e a vítima era passageira da motocicleta.


O piloto foi resgatado e encaminhado para um hospital. Não foram divulgadas informações sobre o motorista do carro.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Vila Velha

Jovem que sumiu no mar na Praia de Itaparica é encontrado morto

Publicado em 09/07/2026 às 14:44
O corpo do jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, foi encontrado por volta das 14h desta quinta-feira (9).
Leitor AG

O corpo do jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, foi encontrado por volta das 14h desta quinta-feira (9), em Vila Velha. Segundo os Bombeiros, o corpo estava próximo ao Posto 15, no final da Praia de Itaparica, a mesma região em que a vítima havia sumido.


Arthur desapareceu no mar na terça-feira (7) após ser atingido por fortes ondas enquanto surfava com um amigo. Barcos e helicópteros foram utilizados durante as buscas.

Familiares e amigos na Praia de Itaparica após o corpo do jovem Arthur Mulinari Oliveira, de 22 anos, ser encontrado
Familiares e amigos na Praia de Itaparica após corpo ser encontrado Tarciane Vasconcelos

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Veja imagem

Drogas com fotos de Vini Júnior e Sadio Mané são apreendidas no ES

Publicado em 09/07/2026 às 11:47
Drogas foram embaladas com imagens dos jogadores Vinicius Junior, do Brasil, e Sadio Mané, do Senegal
Drogas foram embaladas com imagens dos jogadores Vinicius Junior, do Brasil, e Sadio Mané, do Senegal Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Drogas com fotos dos jogadores Vinicius Júnior, da Seleção Brasileira, e de Sadio Mané, do Senegal, foram apreendidas durante uma operação da Polícia Civil em Vila Velha e Guarapari, no Espírito Santo, contra facções criminosas. O material estava dentro do micro-ondas de uma das casas alvo de buscas. 


Segundo a Polícia Civil, a operação, deflagrada nesta quinta-feira (9), foi uma resposta a ataques armados e à disputa entre facções criminosas nas regiões de Recanto da Sereia, em Guarapari, e no bairro Jabaeté, em Vila Velha. 


Durante as buscas em Jabaeté, os policiais localizaram 1.245 porções de substância com características semelhantes à PAC, já fracionadas e prontas para a venda, dentro do eletrodoméstico. As fotos dos jogadores nas embalagens chamam a atenção (veja acima). Os pacotes foram recolhidos.  

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
BR 259

Motorista fica preso às ferragens em colisão entre carretas em Colatina

Publicado em 09/07/2026 às 11:34
Motorista foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros, socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.
Acidente aconteceu na BR 259, em Colatina Leitor | A Gazeta

Um motorista ficou ferido após se envolver em um acidente com outra carreta no km 27 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF)a vítima ficou presa às ferragens após a colisão traseira. Não foi informado como o acidente aconteceu.


Segundo a PRF, o motorista foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros, socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Homem é espancado e morto pela companheira após discussão por ciúmes em Rio Bananal

Publicado em 09/07/2026 às 11:12
À Polícia Militar (PM), a suspeita relatou que as agressões ocorreram após uma discussão motivada por ciúmes.
Ademilson Gabrielli, de 57 anos, foi encontrado morto no chão da cozinha da casa Montagem | Douglas Abreu

Um homem de 57 anos morreu após ser espancado pela companheira, de 47, no bairro Santo Antônio, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (8). Ademilson Gabrielli foi encontrado sem vida caído no chão da cozinha. 


À Polícia Militar (PM), a suspeita relatou que estava convivendo com a vítima havia apenas dois dias e que as agressões ocorreram após uma discussão motivada por ciúmes.


De acordo com a PM, a mulher contou que deu um chute na vítima durante a discussão. Depois que o homem caiu, ela continuou as agressões com chutes no rosto e no corpo, mesmo após ele perder a consciência. 


Os policiais constataram que a vítima apresentava inchaço no rosto e lesões compatíveis com agressão física. A mulher foi conduzida para a delegacia de Linhares. 


Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por homicídio. Ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. 

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Adrielle Mariana

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Adrielle Mariana
Região Serrana

Motociclista morre decapitado por arame em Santa Maria de Jetibá

Publicado em 09/07/2026 às 10:39
Motociclista morreu decapitado por arame em Santa Maria de Jetibá
Motociclista morreu decapitado por arame em Santa Maria de Jetibá Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 34 anos morreu decapitado na manhã de quarta-feira (8) após atingir um arame em uma propriedade rural na localidade de São João do Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo.


Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu em uma estrada particular da propriedade que dá acesso a uma estufa em construção. Ao entrar na estrutura, o condutor acelerou a motocicleta em direção à parte superior da estufa e atingiu um arame utilizado para o estaiamento de escoras, que estava sem a devida tensão. 


O impacto causou a morte da vítima no local. O homem prestava serviço na propriedade onde ocorreu o acidente.


A Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.


As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em Viana

Mulher vem de SP para conhecer namorado e acaba em cárcere privado no ES

Publicado em 09/07/2026 às 10:11

Após conhecer um homem pelas redes sociais, uma jovem de 24 anos saiu de São Paulo e veio para Viana, no Espírito Santo, morar com ele. O que era para ser o início de uma história de amor virou pesadelo: a vítima foi mantida em cárcere privado, agredida e ameaçada de morte. No fim, o suspeito, de 32 anos, acabou preso. 


A jovem foi encontrada em uma casa próxima a um sítio na região de Morada de Bethânia, na última terça-feira (7). Os policiais chegaram até ela após uma denúncia: a mãe da vítima, que mora no Ceará, soube da situação da filha e acionou as autoridades. 


Para os militares, a moça contou que chegou no Espírito Santo, depois do convite do namorado, em 2 de julho. Logo no dia seguinte, ele começou com agressões e ameaças de morte, dizendo que não iria deixar a mulher ir embora. 


Questionado pelos policiais, Sergio Alan Lima da Silva negou as acusações. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde acabou autuado em flagrante por lesão corporal, ameaça, violência psicológica e cárcere privado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
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