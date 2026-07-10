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Arte da cerâmica

Barro, arte e memória: exposição gratuita reúne mais de 30 artistas em Vitória

Mostra "Alquimia do Barro – Revolver-se nessa Terra" celebra os 25 anos da CERAMES com obras inéditas, convidados nacionais e votação do público
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 09:00

Mostra "Alquimia do Barro – Revolver-se nessa Terra" celebra os 25 anos da CERAMES com obras inéditas
Mostra "Alquimia do Barro – Revolver-se nessa Terra" celebra os 25 anos da CERAMES com obras inéditas Comunicação / Cerames

Da terra nascem vasos, esculturas, objetos e histórias. É essa relação entre o barro e a criação artística que inspira a exposição "Alquimia do Barro – Revolver-se nessa Terra", que chega à Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória, para comemorar os 25 anos da CERAMES – Associação de Ceramistas do Espírito Santo. A mostra será aberta no dia 16 de julho e reúne mais de 30 artistas em uma celebração da produção cerâmica capixaba.


Com curadoria do pesquisador Lindomberto Ferreira Alves, a exposição apresenta obras inéditas produzidas especialmente para a ocasião. A proposta vai além de exibir peças de cerâmica: convida o público a refletir sobre o barro como elemento de transformação, memória e identidade, revelando diferentes olhares sobre um material presente na história da humanidade.


Além da exposição, a programação comemorativa contará com a participação de convidados que são referência na cerâmica brasileira. Entre eles está a ceramista Cibele Nakamura, organizadora do Salão de Ceramistas do Brasil On-line, que ministrará a masterclass "Marmorização Expandida na Cerâmica". Também participa Caio Giardullo, organizador do Congresso Nacional de Técnicas para as Artes do Fogo (CONTAF) e representante da tradicional Massas Paschoal.

Artista Samir Melhem irá participar da exposição
Artista Samir Melhem irá participar da exposição Comunicação / Cerames

Público também faz parte da exposição

Quem visitar a mostra poderá participar de uma votação para escolher as obras que mais chamaram atenção. Ao final da exposição, os três trabalhos mais votados receberão uma premiação simbólica, iniciativa que busca reconhecer a produção dos artistas e aproximar ainda mais o público da cerâmica contemporânea.


De acordo com Mariana Barros, presidente da associação, a comemoração marca uma trajetória construída coletivamente. Antes da criação da CERAMES, muitos ceramistas trabalhavam de forma independente em seus ateliês. Fundada em 2001, a associação nasceu com a missão de aproximar esses artistas, incentivar a produção autoral e fortalecer a cerâmica como linguagem artística no Espírito Santo.


Hoje, a entidade reúne 62 associados e já contou com cerca de 150 integrantes ao longo de sua história. Reconhecida como entidade de utilidade pública, promove cursos, workshops, exposições e outras ações voltadas à valorização da cerâmica artística no Estado.


"Celebrar os 25 anos da CERAMES é celebrar as pessoas que transformam a terra em arte, memória e identidade", destaca a presidente da associação, Mariana Barroso.

Celebrar os 25 anos da CERAMES é celebrar as pessoas que transformam a terra em arte, memória e identidade

Mariana Barroso, presidente da associação

Serviço

Exposição: Alquimia do Barro – Revolver-se nessa Terra
Abertura: 16 de julho, às 19h
Visitação: de 17 de julho a 16 de agosto
Horários: segunda a sexta, das 10h às 17h; sábado, das 10h às 15h
Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Centro de Vitória
Entrada: gratuita

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