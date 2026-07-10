Barro, arte e memória: exposição gratuita reúne mais de 30 artistas em Vitória

Da terra nascem vasos, esculturas, objetos e histórias. É essa relação entre o barro e a criação artística que inspira a exposição "Alquimia do Barro – Revolver-se nessa Terra", que chega à Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro de Vitória, para comemorar os 25 anos da CERAMES – Associação de Ceramistas do Espírito Santo. A mostra será aberta no dia 16 de julho e reúne mais de 30 artistas em uma celebração da produção cerâmica capixaba.





Com curadoria do pesquisador Lindomberto Ferreira Alves, a exposição apresenta obras inéditas produzidas especialmente para a ocasião. A proposta vai além de exibir peças de cerâmica: convida o público a refletir sobre o barro como elemento de transformação, memória e identidade, revelando diferentes olhares sobre um material presente na história da humanidade.





Além da exposição, a programação comemorativa contará com a participação de convidados que são referência na cerâmica brasileira. Entre eles está a ceramista Cibele Nakamura, organizadora do Salão de Ceramistas do Brasil On-line, que ministrará a masterclass "Marmorização Expandida na Cerâmica". Também participa Caio Giardullo, organizador do Congresso Nacional de Técnicas para as Artes do Fogo (CONTAF) e representante da tradicional Massas Paschoal.