Detran-ES divulga lista com nomes dos suplentes da CNH Social

Saiu a lista com o nome das pessoas selecionadas como suplentes no programa CNH Social – que oferece carteiras de habilitação gratuitas a quem não possui dinheiro para pagar pelo processo usual. O documento com os 373 candidatos foi divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) nesta terça-feira (1º).
No início de abril, o órgão divulgou a relação com os primeiros aprovados. Porém, nem todos os indivíduos cumpriram os prazos estipulados e, consequentemente, acabaram desclassificados. A listagem divulgada no início desta tarde é para preencher as vagas que ficaram disponíveis.
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Lista de suplentes da CNH Social
Veja os nomes dos selecionados para o programa, divulgados pelo Detran-ES
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Assim como os chamados anteriormente, quem teve o nome divulgado nesta terça-feira deve ficar atento às datas de abertura e conclusão das etapas do processo. Os selecionados têm 15 dias para realizar a matrícula on-line no site do Detrans-ES. Para isso, basta clicar na aba "CNH Social".
O interessado precisa preencher os requisitos solicitados para ter acesso à informação sobre o Centro de Formação de Condutor (CFC), no qual dará início ao requerimento da habilitação, junto ao Sistema Renach. Além dos documentos necessários para o procedimento. O candidato que não respeitar os prazos vai ser desclassificado.
CNH SOCIAL NO ES
A primeira fase do programa CNH Social no Espírito Santo disponibilizou 3 mil vagas e atraiu mais de 59 mil interessados em obter de forma gratuita a primeira habilitação nas categorias A ou B, mudar de categoria para D ou E e para adição de categoria A ou B. Ainda este ano, o Governo do Estado promete abrir mais 5 mil vagas. No total, o investimento será de R$ 11 milhões.
A seleção dos candidatos é feita de forma eletrônica, segundo critérios estabelecidos pelo programa, que consideram a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo e beneficiário do Bolsa Família. Além de data e hora de inscrição. Entre os candidatos que se declararam Pessoa com Deficiência (PCD), poderão ser contemplados somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da CNH, na forma da legislação de trânsito vigente.