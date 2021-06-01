Detran-ES divulga lista com nomes dos suplentes da CNH Social

O interessado precisa preencher os requisitos solicitados para ter acesso à informação sobre o Centro de Formação de Condutor (CFC), no qual dará início ao requerimento da habilitação, junto ao Sistema Renach. Além dos documentos necessários para o procedimento. O candidato que não respeitar os prazos vai ser desclassificado.

A seleção dos candidatos é feita de forma eletrônica, segundo critérios estabelecidos pelo programa, que consideram a menor renda per capita, maior número de componentes no grupo familiar, candidatos com Ensino Fundamental completo e beneficiário do Bolsa Família. Além de data e hora de inscrição. Entre os candidatos que se declararam Pessoa com Deficiência (PCD), poderão ser contemplados somente aqueles cuja deficiência não impeça a obtenção da CNH, na forma da legislação de trânsito vigente.