Com restrições, Vila Velha reabre os parques da cidade

Depois de um ano fechados por conta da pandemia de Covid-19, os parques de Vila Velha voltaram a funcionar. O Morro da Manteigueira e o Sítio Batalha agora estão aptos para visitações, porém com restrições. Máscara e álcool em gel são itens obrigatórios, e há limite na quantidade de pessoas que irão circular nos parques.
De acordo com a prefeitura de Vila Velha, o Morro do Penedo também deverá abrir em breve, durante as comemorações do mês de junho, considerado mês do meio ambiente.
“Iniciamos as comemorações do mês do meio ambiente da melhor forma, que é reabrindo o Parque da Manteigueira. Em breve, Vila Velha será reconhecida como a cidade do meio ambiente. E quem ganha com isso é a população. Estamos reabrindo o parque, mas ele ganhará em pouco tempo investimentos para remodelação. Assim estamos fazendo com o Parque de Jacarenema, que sairá do papel; o Penedo, com nova estrutura; o Parque Urbano do Sítio Batalha, que será referência na Grande Vitória. O projeto está lindo. Além do Morro do Moreno, que já virou unidade de conservação e contará com estrutura acessível e de qualidade”, afirmou o prefeito Arnaldinho Borgo.
VISITAS
No Sítio Batalha, no Centro de Vila Velha, as visitas estão permitidas apenas para escolas e associações, previamente cadastradas pelo e-mail: [email protected].
O Parque Morro da Manteigueira funciona para visitantes de terça a domingo, inclusive feriados, das 8h às 17h. Não abre às segundas-feiras, devido às manutenções que são realizadas periodicamente. Devido à fase vermelha do município, o parque terá controle de número de pessoas, além do distanciamento e uso de máscara.
Para os grupos interessados em utilizar o espaço do Parque Municipal Morro da Manteigueira, é necessário enviar solicitação para o e-mail: [email protected].
O Parque Urbano de Cocal, Parque da Prainha, Morro da Concha e Parque Jacarenema já estavam funcionando, por serem em locais abertos e não possuírem delimitações físicas.