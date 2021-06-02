Com restrições, Vila Velha reabre os parques da cidade

“Iniciamos as comemorações do mês do meio ambiente da melhor forma, que é reabrindo o Parque da Manteigueira. Em breve, Vila Velha será reconhecida como a cidade do meio ambiente. E quem ganha com isso é a população. Estamos reabrindo o parque, mas ele ganhará em pouco tempo investimentos para remodelação. Assim estamos fazendo com o Parque de Jacarenema, que sairá do papel; o Penedo, com nova estrutura; o Parque Urbano do Sítio Batalha, que será referência na Grande Vitória. O projeto está lindo. Além do Morro do Moreno, que já virou unidade de conservação e contará com estrutura acessível e de qualidade”, afirmou o prefeito Arnaldinho Borgo.