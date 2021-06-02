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Com restrições, Vila Velha reabre os parques da cidade

O uso de máscara e álcool em gel é obrigatório, e há limite na quantidade de pessoas que irão circular nos parques
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2021 às 08:45

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 08:45

Imagens de drone do morro do Penedo em Vila Velha
Imagens de drone do morro do Penedo, em Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
Depois de um ano fechados por conta da pandemia de Covid-19, os parques de Vila Velha voltaram a funcionar. O Morro da Manteigueira e o Sítio Batalha agora estão aptos para visitações, porém com restrições. Máscara e álcool em gel são itens obrigatórios, e há limite na quantidade de pessoas que irão circular nos parques.
De acordo com a prefeitura de Vila Velha, o Morro do Penedo também deverá abrir em breve, durante as comemorações do mês de junho, considerado mês do meio ambiente.

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“Iniciamos as comemorações do mês do meio ambiente da melhor forma, que é reabrindo o Parque da Manteigueira. Em breve, Vila Velha será reconhecida como a cidade do meio ambiente. E quem ganha com isso é a população. Estamos reabrindo o parque, mas ele ganhará em pouco tempo investimentos para remodelação. Assim estamos fazendo com o Parque de Jacarenema, que sairá do papel; o Penedo, com nova estrutura; o Parque Urbano do Sítio Batalha, que será referência na Grande Vitória. O projeto está lindo. Além do Morro do Moreno, que já virou unidade de conservação e contará com estrutura acessível e de qualidade”, afirmou o prefeito Arnaldinho Borgo.

VISITAS

No Sítio Batalha, no Centro de Vila Velha, as visitas estão permitidas apenas para escolas e associações, previamente cadastradas pelo e-mail: [email protected].
O Parque Morro da Manteigueira funciona para visitantes de terça a domingo, inclusive feriados, das 8h às 17h. Não abre às segundas-feiras, devido às manutenções que são realizadas periodicamente. Devido à fase vermelha do município, o parque terá controle de número de pessoas, além do distanciamento e uso de máscara.
Para os grupos interessados em utilizar o espaço do Parque Municipal Morro da Manteigueira, é necessário enviar solicitação para o e-mail: [email protected].
O Parque Urbano de Cocal, Parque da Prainha, Morro da Concha e Parque Jacarenema já estavam funcionando, por serem em locais abertos e não possuírem delimitações físicas.

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