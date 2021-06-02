Prefeituras prometem fiscalização mais rígida contra aglomerações no feriado

Para impedir o aumento das aglomerações e a realização de eventos clandestinos no feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (3), o governo do Estado e as prefeituras da Grande Vitória planejam ampliar a fiscalização nos estabelecimentos comerciais. Em Vitória, o monitoramento das atividades irregulares é feito pelas redes sociais.
O governo do Estado decretou ponto facultativo nos dias 3 e 4 de junho. Em Vitória, as atividades municipais vão funcionar normalmente nos dias 3 e 4 de junho. Em março, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou uma lei municipal que antecipou três feriados religiosos, entre eles, Corpus Christi.
Entre as ações que serão executadas no feriado, está incluída a fiscalização do modo de funcionamento dos estabelecimentos comerciais - bares, restaurantes, shoppings e comércio em geral - no Estado a partir das diretrizes estipuladas no mapa de risco de contágio de cada município.
Geralmente, a fiscalização nas festas e a apuração de denúncias de aglomeração são feitas de forma integrada entre a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e as equipes das prefeituras municipais, o que inclui os agentes das guardas civis municipais.
Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que o trabalho de fiscalização e de orientação será realizado pela equipe dedicada do Corpo de Bombeiros e por uma equipe formada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Procon estadual e Vigilância Sanitária estadual.
O grupo trabalha para impedir ou encerrar festas clandestinas e fiscalizar bares e restaurantes para identificar se os estabelecimentos estão cumprindo as normas de saúde vigentes, especialmente nos finais de semana e feriados.
"Concomitantemente, o Corpo de Bombeiros Militar mantém o trabalho de orientação, conscientização e convencimento, com equipes dedicadas atuando nos municípios da Grande Vitória e em municípios do interior do Estado com mais de 80 mil habitantes. Em municípios com menos de 80 mil habitantes, a fiscalização é de competência do poder público municipal que pode solicitar apoio dos órgãos estaduais, caso considere necessário", detalha a nota.
MONITORAMENTO
O secretário de Desenvolvimento da Cidade de Vitória, Marcelo de Oliveira, disse que a equipe vai atuar a partir das informações obtidas por meio do monitoramento das redes sociais, onde são articulados e confirmados os eventos clandestinos, e com as denúncias anônimas enviadas para os telefones 156 e o 190, da PM.
"Vamos manter as equipes trabalhando de forma orientativa e preventiva. Vamos intensificar a fiscalização de festas e eventos clandestinos. Nesse ano, encerramos oito eventos clandestinos, sendo cinco no mês de maio. Essas ocorrências são registradas em Jardim Camburi, Jardim da Penha, Pontal de Camburi, Centro e no bairro Grande Vitória", explicou o secretário.
PRECISA TER DISCIPLINA, DIZ MÉDICO
O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto destaca que as operações contra a interação social são importantes porque as pessoas estão cansadas de cumprir o distanciamento e de adotar as medidas que evitam a contaminação, como o uso de máscaras.
"A população está exausta, a pandemia ficou longa e como a gente nunca fez o isolamento bem-feito, as pessoas estão absolutamente exaustas, querendo se encontrar, se reunir, é festa para tudo quanto é lado, reunião para tudo quanto é lado, e precisa ter algum tipo de disciplina nisso"
CONHEÇA AS AÇÕES DAS PREFEITURAS
GUARAPARI
Vitória vai manter as atividades de fiscalização conforme o que determina a classificação do Mapa de Risco. As equipes vão atuar de forma orientativa e preventiva, intensificando a fiscalização de festas e eventos clandestinos. Haverá agentes fixos em Jardim Camburi, na Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, e no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto.
Durante a semana a força-tarefa integrada conta com a Guarda Municipal, fiscais de Posturas, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente, e Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil. No fim de semana, com intuito de coibir festas e eventos clandestinos, atua a Comissão Interna de Fiscalização Integrada Municipal (Coifim). Denúncias podem ser feitas na Ouvidoria pelo 162.
A Serra vai manter a fiscalização em supermercados, bares, restaurantes, lojas de conveniência, lanchonetes, ambulantes e praças para verificar os cuidados de higiene e regras de distanciamento. São realizadas duas barreiras sanitárias por dia, de manhã, entre 8h e 11h, e à tarde, das 13h às 17h. Além do plantão noturno, que vai das 18h às 0h. De segunda a domingo, as denúncias podem ser feitas das 20h às 2h, através do telefone (27) 99517-9126. Aos sábados e domingos, as denúncias deverão ser realizadas no período das 16h às 2h, no mesmo número.
A prefeitura informou que as fiscalizações serão reforçadas no período da noite para evitar aglomerações nos bares e promoção de festas clandestinas. "Tais operações que já acontecem no município foram fundamentais para que a cidade de Viana chegasse ao índice baixo de transmissão do coronavírus", explicou, por nota.
A prefeitura informou que as equipes de fiscalização vão continuar percorrendo a cidade para conscientizar a população sobre a importância de cumprir o decreto estadual que estabelece a quarentena e evitar aglomerações no comércio. Denúncias de aglomerações devem ser realizadas pelo 0800 283 9255, que funciona todos os dias, 24 horas.
A Secretaria de Postura e Trânsito (Septran) informa que tem realizado ações contínuas, junto com a Polícia Militar, Bombeiros e Vigilância Sanitária Municipal. Durante o feriado as ações serão intensificadas. As barreiras sanitárias estão ativas e vão funcionar normalmente durante o feriado. Guarapari possui o serviço de Disque Aglomeração (027) 99716-1848 e o Disque-Silêncio (027) 99905-6397.