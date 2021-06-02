Prefeituras prometem fiscalização mais rígida contra aglomerações no feriado

GUARAPARI

Vitória vai manter as atividades de fiscalização conforme o que determina a classificação do Mapa de Risco. As equipes vão atuar de forma orientativa e preventiva, intensificando a fiscalização de festas e eventos clandestinos. Haverá agentes fixos em Jardim Camburi, na Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, e no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto.

Durante a semana a força-tarefa integrada conta com a Guarda Municipal, fiscais de Posturas, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente, e Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil. No fim de semana, com intuito de coibir festas e eventos clandestinos, atua a Comissão Interna de Fiscalização Integrada Municipal (Coifim). Denúncias podem ser feitas na Ouvidoria pelo 162.

A Serra vai manter a fiscalização em supermercados, bares, restaurantes, lojas de conveniência, lanchonetes, ambulantes e praças para verificar os cuidados de higiene e regras de distanciamento. São realizadas duas barreiras sanitárias por dia, de manhã, entre 8h e 11h, e à tarde, das 13h às 17h. Além do plantão noturno, que vai das 18h às 0h. De segunda a domingo, as denúncias podem ser feitas das 20h às 2h, através do telefone (27) 99517-9126. Aos sábados e domingos, as denúncias deverão ser realizadas no período das 16h às 2h, no mesmo número.

A prefeitura informou que as fiscalizações serão reforçadas no período da noite para evitar aglomerações nos bares e promoção de festas clandestinas. "Tais operações que já acontecem no município foram fundamentais para que a cidade de Viana chegasse ao índice baixo de transmissão do coronavírus", explicou, por nota.

A prefeitura informou que as equipes de fiscalização vão continuar percorrendo a cidade para conscientizar a população sobre a importância de cumprir o decreto estadual que estabelece a quarentena e evitar aglomerações no comércio. Denúncias de aglomerações devem ser realizadas pelo 0800 283 9255, que funciona todos os dias, 24 horas.