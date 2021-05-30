Fiscais encerram festas clandestinas e dispersam aglomerações em Vitória

Cerca de 500 pessoas estavam aglomeradas em marina em Vitória Crédito: Elizabeth Nader | PMV

Duas festas clandestinas foram encerradas pelas equipes do Comitê de Combate à Covid-19 da capital nesta madrugada (30), sendo uma em marina localizada no bairro Pontal de Camburi e outra no Centro de Vitória. Também houve dispersão de aglomeração na Rua da Lama. Além disso, os fiscais da Prefeitura e as forças de segurança vistoriaram diversos bairros da cidade.

De acordo com informações da PMV, em Pontal de Camburi, a marina foi palco de um evento para cerca de 500 pessoas, que desrespeitava todos os protocolos de biossegurança já estabelecidos para frear a transmissão do coronavírus, entre eles o uso de máscara e o distanciamento social.

O estabelecimento não possuía os alvarás de funcionamento e sanitários e, por isso, teve sua atividade paralisada, além de ter sido notificado pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (SEDEC), tendo sido multado em cerca de R$ 9 mil. Os equipamentos de som foram apreendidos e os responsáveis irão responder por crime contra saúde pública, conforme artigo 268 do Código Penal.

Uma marina foi palco de um enorme evento que desrespeitou todos os protocolos de biossegurança Crédito: Elizabeth Nader | PMV

No Centro, outra festa que era realizada entre dois bares foi encerrada. Os locais tiveram suas atividades paralisadas e foram multados pelo descumprimento das normas estabelecidas pelo Decreto Estadual de combate à Covid-19.