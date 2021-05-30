Fiscais encerram festas clandestinas e dispersam aglomerações em Vitória

Duas festas clandestinas foram encerradas pelas equipes do Comitê de Combate à Covid-19 da capital nesta madrugada (30), sendo uma em marina localizada no bairro Pontal de Camburi e outra no Centro de Vitória. Também houve dispersão de aglomeração na Rua da Lama. Além disso, os fiscais da Prefeitura e as forças de segurança vistoriaram diversos bairros da cidade.
De acordo com informações da PMV, em Pontal de Camburi, a marina foi palco de um evento para cerca de 500 pessoas, que desrespeitava todos os protocolos de biossegurança já estabelecidos para frear a transmissão do coronavírus, entre eles o uso de máscara e o distanciamento social.
O estabelecimento não possuía os alvarás de funcionamento e sanitários e, por isso, teve sua atividade paralisada, além de ter sido notificado pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária Municipal e Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (SEDEC), tendo sido multado em cerca de R$ 9 mil. Os equipamentos de som foram apreendidos e os responsáveis irão responder por crime contra saúde pública, conforme artigo 268 do Código Penal.
No Centro, outra festa que era realizada entre dois bares foi encerrada. Os locais tiveram suas atividades paralisadas e foram multados pelo descumprimento das normas estabelecidas pelo Decreto Estadual de combate à Covid-19.
As ações contaram com fiscais da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Disque-Silêncio, Guarda Civil Municipal de Vitória, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.