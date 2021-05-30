Hóspede indiano com Covid: hotel de Vitória bloqueia reservas até 15 de junho

Hotel fica no bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A informação consta no site do estabelecimento. Ao visitar a página, o turista encontra um "x" em vermelho até o fim da primeira quinzena do próximo mês. Na manhã deste domingo (30) a reportagem de A Gazeta simulou tentativas de reserva nessas datas, mas aparece uma mensagem informando que não existem apartamentos disponíveis para esses dias.

Fiocruz para saber se o caso trata-se de contágio pela linhagem B.1.617, conhecida como variante indiana – o hotel disponibiliza reservas a partir de 16 de junho. Mesmo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informando que o isolamento será por um tempo ainda não determinado – pelo menos até sair o resultado do PCR do turista asiático enviado àpara saber se o caso trata-se de contágio pela linhagem B.1.617, conhecida como variante indiana – o hotel disponibiliza reservas a partir de 16 de junho.

Hotel fechado em Vitória após caso de indiano com Covid bloqueia reservas até 15 de junho Crédito: Reprodução/Site do Nobile Suítes Diamond

A Gazeta também demandou a Sesa para saber se será o governo do Estado o responsável pelo pagamento da conta dos hóspedes em isolamento. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

ENTENDA O CASO

Dois indianos hospedados em um hotel em Vitória , que foi interditado após um deles testar positivo para Covid-19, estão no Espírito Santo desde a última terça-feira (25). Um terceiro passageiro do país asiático desembarcou depois, na quinta-feira (27).

Segundo uma agência marítima que presta serviço de assessoria às empresas de navegação no Estado, o trio foi contratado para trabalhar em um navio que transporta minério de ferro.

Hotel fechado em Vitória após caso de indiano com Covid bloqueia reservas até 15 de junho Crédito: Reprodução/Site do Nobile Suítes Diamond

Conforme noticiou A Gazeta, segundo o diretor da agência, Roberto Garofalo, o homem de máquinas (mecânico) e o terceiro imediato chegaram de avião ao Estado na última terça-feira. Já o comandante, chegou por volta de 1h de quinta-feira.

Roberto detalhou que o indiano infectado com o novo coronavírus é o mecânico. Na tarde de sexta-feira (28), o governo do Estado divulgou que o material coletado do estrangeiro que testou positivo foi encaminhado à Fiocruz, para sequenciamento genômico. Só assim, será possível saber se a infecção é pela variante indiana, considerada perigosa, por ser mais transmissível e agressiva.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que o indiano apresenta sintomas da Covid-19. Já o diretor da agência marítima que acompanha a situação dos profissionais estrangeiros diz que, desde quando chegaram ao Estado, os marítimos estão assintomáticos.

O QUE DIZ O HOTEL

Em contato com a reportagem de A Gazeta, o Hotel Nobile Suites Diamond informou na manhã desta segunda-feira (31) que as reservas estão temporariamente suspensas. Segundo o estabelecimento, o serviço voltará a ser oferecido à medida que os testes de detecção de Covid-19 dos hóspedes e funcionários apresentarem resultados negativos. Segundo o serviço de hospedagem, a liberação pode ocorrer ainda nesta semana.