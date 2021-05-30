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Em Jardim Camburi

Hóspede indiano com Covid: hotel de Vitória bloqueia reservas até 15 de junho

A informação consta no site do estabelecimento. Ao visitar a página, o turista encontra um "x" em vermelho até o fim da primeira quinzena do próximo mês

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 15:37

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

30 mai 2021 às 15:37
Hotel Nobile Suites Diamond fica no bairro Jardim Camburi, em Vitória
Hotel fica no bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Com todos os 94 hóspedes isolados por conta da presença de um passageiro indiano infectado pela Covid-19, o Hotel Nobile Suites Diamond, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, suspendeu todas as reservas de quartos até o dia 15 de junho.
A informação consta no site do estabelecimento. Ao visitar a página, o turista encontra um "x" em vermelho até o fim da primeira quinzena do próximo mês. Na manhã deste domingo (30) a reportagem de A Gazeta simulou tentativas de reserva nessas datas, mas aparece uma mensagem informando que não existem apartamentos disponíveis para esses dias.
Mesmo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informando que o isolamento será por um tempo ainda não determinado – pelo menos até sair o resultado do PCR do turista asiático enviado à Fiocruz para saber se o caso trata-se de contágio pela linhagem B.1.617, conhecida como variante indiana – o hotel disponibiliza reservas a partir de 16 de junho.  

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Conforme orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os 57 hóspedes – incluindo cinco crianças – e 37 funcionários entraram em isolamento e foram testados para a Covid-19. As pessoas que tiverem diagnóstico positivo permanecerão no hotel, em isolamento, por um período de, no mínimo, dez dias.
Hotel fechado em Vitória após caso de indiano com Covid bloqueia reservas até 15 de junho
Hotel fechado em Vitória após caso de indiano com Covid bloqueia reservas até 15 de junho Crédito: Reprodução/Site do Nobile Suítes Diamond
A Gazeta também demandou a Sesa para saber se será o governo do Estado o responsável pelo pagamento da conta dos hóspedes em isolamento. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

ENTENDA O CASO

Dois indianos hospedados em um hotel em Vitória, que foi interditado após um deles testar positivo para Covid-19, estão no Espírito Santo desde a última terça-feira (25). Um terceiro passageiro do país asiático desembarcou depois, na quinta-feira (27).
Segundo uma agência marítima que presta serviço de assessoria às empresas de navegação no Estado, o trio foi contratado para trabalhar em um navio que transporta minério de ferro.
Hotel fechado em Vitória após caso de indiano com Covid bloqueia reservas até 15 de junho
Hotel fechado em Vitória após caso de indiano com Covid bloqueia reservas até 15 de junho Crédito: Reprodução/Site do Nobile Suítes Diamond
Conforme noticiou A Gazeta, segundo o diretor da agência, Roberto Garofalo, o homem de máquinas (mecânico) e o terceiro imediato chegaram de avião ao Estado na última terça-feira. Já o comandante, chegou por volta de 1h de quinta-feira.
Roberto detalhou que o indiano infectado com o novo coronavírus é o mecânico. Na tarde de sexta-feira (28), o governo do Estado divulgou que o material coletado do estrangeiro que testou positivo foi encaminhado à Fiocruz, para sequenciamento genômico. Só assim, será possível saber se a infecção é pela variante indiana, considerada perigosa, por ser mais transmissível e agressiva.
A Secretaria de Estado da Saúde informou que o indiano apresenta sintomas da Covid-19. Já o diretor da agência marítima que acompanha a situação dos profissionais estrangeiros diz que, desde quando chegaram ao Estado, os marítimos estão assintomáticos.

O QUE DIZ O HOTEL

Em contato com a reportagem de A Gazeta, o Hotel Nobile Suites Diamond informou na manhã desta segunda-feira (31) que as reservas estão temporariamente suspensas. Segundo o estabelecimento, o serviço voltará a ser oferecido à medida que os testes de  detecção de Covid-19 dos hóspedes e funcionários apresentarem resultados negativos. Segundo o serviço de hospedagem, a liberação pode ocorrer ainda nesta semana.

Atualização

31/05/2021 - 12:35
Após a publicação desta matéria, o hotel se manifestou em relação ao funcionamento das reservas durante o período em que o estabelecimento está interditado pelos órgãos de Vigilância Sanitária. O texto foi atualizado.

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