Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Datas antecipadas

Servidores de Vitória não terão folga no feriado de Corpus Christi

Em março deste ano, Vitória teve feriadão com seis dias de folga. Portanto, a prefeitura informou que as atividades municipais serão normais nos dias 3 e 4 de junho

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 14:07

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

27 mai 2021 às 14:07
A Prefeitura de Vitória vai pagar o auxílio emergencial a 2.328 famílias
A Prefeitura de Vitória vai pagar o auxílio emergencial a 2.328 famílias Crédito: Jansen Lube/PMV
Os servidores públicos municipais de Vitória não terão folga no feriado de Corpus ChristiEmbora o governo do Estado tenha decretado ponto facultativo, a prefeitura da Capital decidiu manter o funcionamento normal das atividades nos dias 3 e 4 de junho. Isso porque, no mês de março, o município antecipou a folga deste feriado com o objetivo de aumentar o isolamento social em um momento crítico da pandemia de Covid-19.
Em março deste ano, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou uma lei municipal que antecipou três feriados religiosos, entre eles, Corpus Christi. Na época, a Capital teve seis dias de folga no calendário.
Servidores de Vitória não terão folga no feriado de Corpus Christi
"Após publicação de sanção no Diário Oficial no último mês de abril, antecipando, de maneira excepcional em virtude da pandemia da Covid-19 os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória (8 de setembro), previstos na Lei nº 1.732, de 31 de março de 1967, para as datas de 30 e 31 de março e 1º de abril, respectivamente, a Prefeitura de Vitória informa que, na quinta-feira, 3 de junho, a administração do município funcionará em expediente normal fazendo, assim, valer o que já foi definido pela Lei N 9.750/21", informou a prefeitura em nota.

GOVERNO DECRETOU PONTO FACULTATIVO

O governo do Estado decretou ponto facultativo nos dias 3 e 4 de junho, em virtude das tradições culturais de Corpus Christi. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (26).
Segundo o decreto, a medida não contempla órgãos e entidades estaduais que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou funcionem em regime de escala.

Veja Também

Reta do Aeroporto deve ganhar outro nome: Rodovia das Paneleiras

Covid-19: vacinação para maiores de 18 anos deve começar até julho no ES

Sai edital da Sefaz com 50 vagas de auditor do ES; salário é de R$ 12 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

feriado Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Corpus Christi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados