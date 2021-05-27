Servidores de Vitória não terão folga no feriado de Corpus Christi

"Após publicação de sanção no Diário Oficial no último mês de abril, antecipando, de maneira excepcional em virtude da pandemia da Covid-19 os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória (8 de setembro), previstos na Lei nº 1.732, de 31 de março de 1967, para as datas de 30 e 31 de março e 1º de abril, respectivamente, a Prefeitura de Vitória informa que, na quinta-feira, 3 de junho, a administração do município funcionará em expediente normal fazendo, assim, valer o que já foi definido pela Lei N 9.750/21", informou a prefeitura em nota.