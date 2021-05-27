Os servidores públicos municipais de Vitória não terão folga no feriado de Corpus Christi. Embora o governo do Estado tenha decretado ponto facultativo, a prefeitura da Capital decidiu manter o funcionamento normal das atividades nos dias 3 e 4 de junho. Isso porque, no mês de março, o município antecipou a folga deste feriado com o objetivo de aumentar o isolamento social em um momento crítico da pandemia de Covid-19.
Em março deste ano, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionou uma lei municipal que antecipou três feriados religiosos, entre eles, Corpus Christi. Na época, a Capital teve seis dias de folga no calendário.
Servidores de Vitória não terão folga no feriado de Corpus Christi
"Após publicação de sanção no Diário Oficial no último mês de abril, antecipando, de maneira excepcional em virtude da pandemia da Covid-19 os feriados de Nossa Senhora da Penha (12 de abril), Corpus Christi (3 de junho) e Nossa Senhora da Vitória (8 de setembro), previstos na Lei nº 1.732, de 31 de março de 1967, para as datas de 30 e 31 de março e 1º de abril, respectivamente, a Prefeitura de Vitória informa que, na quinta-feira, 3 de junho, a administração do município funcionará em expediente normal fazendo, assim, valer o que já foi definido pela Lei N 9.750/21", informou a prefeitura em nota.
GOVERNO DECRETOU PONTO FACULTATIVO
O governo do Estado decretou ponto facultativo nos dias 3 e 4 de junho, em virtude das tradições culturais de Corpus Christi. O decreto foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (26).
Segundo o decreto, a medida não contempla órgãos e entidades estaduais que desempenham serviços essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou funcionem em regime de escala.