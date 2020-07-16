Parque no Morro do Penedo tem custo estimado em R$ 5 milhões

Mirante para admirar a beleza natural capixaba, uma trilha e um deck voltado para a Baía de Vitória: tudo isso está incluso em um projeto para transformar o Morro do Penedo em parque ambiental. No entanto, para tirá-lo do papel, o custo estimado é de aproximadamente R$ 5 milhões, de acordo com a Prefeitura de Vila Velha.
Apresentada nesta quarta-feira (15) a gestores locais, a proposta ainda passará por uma consulta pública na próxima semana. Por enquanto, ainda não há qualquer previsão de quando o parque ficará pronto, mas o município garante que trabalha para que seja no mais breve prazo.
"O conselho se reuniu para conhecer o projeto, que vai permitir que o Morro do Penedo se torne, realmente, um atrativo para população de Vila Velha e para a indústria do turismo do município"
Durante a reunião desta semana, o prefeito Max Filho defendeu a concessão do parque à iniciativa privada para que seja sustentável também do ponto de vista financeiro. Porém, o modelo de gestão também não está definido e todas as possibilidades estão sendo examinadas, de acordo com a nota da prefeitura.
Além do Parque Ambiental do Morro do Penedo, o município também trabalha com mais três iniciativas semelhantes, com foco na Lagoa Grande, na Manteigueira e no Sítio Batalha. Todos eles com apoio do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).