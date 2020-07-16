Parque no Morro do Penedo tem custo estimado em R$ 5 milhões

Projeto do Parque Ambiental do Morro do Penedo foi apresentado nesta quarta-feira (15) por uma empresa de engenharia

Apresentada nesta quarta-feira (15) a gestores locais, a proposta ainda passará por uma consulta pública na próxima semana. Por enquanto, ainda não há qualquer previsão de quando o parque ficará pronto, mas o município garante que trabalha para que seja no mais breve prazo.