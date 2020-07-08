Obra de construção de uma barreira na BR 262, quilometro 26, em Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Dnit diz que obras emergenciais na BR 262 no ES ficam prontas em agosto -

As obras foram contratadas pelo Dnit e o órgão informou que já está em execução a realização de serviços em Viana, nos quilômetros 26,8 e 27; em Domingos Martins nos quilômetros 29, 30, 31,1 e 35; e em Marechal Floriano, no quilômetro 43,8.

IMAGENS DE DRONE DE 2019

Obra de construção de uma barreira na BR 262, quilometro 26, em Viana Crédito: Carlos Alberto Silva

Em novembro de 2019, quando um forte temporal atingiu várias regiões do Espírito Santo, a BR 262 foi muito afetada. Em um período de uma semana, naquela ocasião, foram registrados 52 deslizamentos de terra em um trecho de 15 quilômetros  do Km 22 em Viana ao Km 37 em Domingos Martins.

Em março deste ano, quando outro temporal atingiu o Estado, vários pontos do mesmo trecho foram novamente interditados por conta de quedas de barreiras, de árvores e outras interdições.

"ENTREGAS DE TODAS AS ATIVIDADES", DIZ DNIT

Após questionamentos feitos pela reportagem de A Gazeta, o Dnit informou, por nota, que as obras já citadas estão em execução e as entregas de todas as atividades estão programadas para o dia 11/08/2020.