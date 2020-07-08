Quem passa pela BR 262, nos municípios de Marechal Floriano, Domingos Martins e Viana já se depara com obras em vários pontos da via. São as intervenções emergenciais de recuperação de trechos, principalmente os afetados pelas fortes chuvas do fim de 2019 e início deste ano. A previsão é de que os serviços sejam concluídos no dia 11 de agosto, de acordo com Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
Dnit diz que obras emergenciais na BR 262 no ES ficam prontas em agosto -
As obras foram contratadas pelo Dnit e o órgão informou que já está em execução a realização de serviços em Viana, nos quilômetros 26,8 e 27; em Domingos Martins nos quilômetros 29, 30, 31,1 e 35; e em Marechal Floriano, no quilômetro 43,8.
Após as chuvas do fim do ano passado e início deste ano, imagens aéreas mostraram trechos da BR 262 muito afetados. Muitas quedas de barreiras e rolamentos de pedras interditaram a via parcial e até totalmente em alguns momentos. Na ocasião, um editorial de A Gazeta, junto com imagens de drone, mostrando que a rodovia estava por um fio, repercutiu na época.
IMAGENS DE DRONE DE 2019
Em novembro de 2019, quando um forte temporal atingiu várias regiões do Espírito Santo, a BR 262 foi muito afetada. Em um período de uma semana, naquela ocasião, foram registrados 52 deslizamentos de terra em um trecho de 15 quilômetros do Km 22 em Viana ao Km 37 em Domingos Martins.
Em março deste ano, quando outro temporal atingiu o Estado, vários pontos do mesmo trecho foram novamente interditados por conta de quedas de barreiras, de árvores e outras interdições.
"ENTREGAS DE TODAS AS ATIVIDADES", DIZ DNIT
Após questionamentos feitos pela reportagem de A Gazeta, o Dnit informou, por nota, que as obras já citadas estão em execução e as entregas de todas as atividades estão programadas para o dia 11/08/2020.