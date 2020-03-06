BR 262 por um fio: obras emergenciais devem ficar prontas só em setembro

Trecho da BR - 262, km 27, Viana, onde houve deslizamento causado pelas chuvas Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta fez uma ronda na rodovia e registrou quase 10 locais com encostas expostas e acostamentos cedidos em regiões elevadas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) , responsável pela rodovia, afirma que as obras já foram contratadas e o prazo para conclusão é de seis meses, ou seja, se tudo der certo, só em setembro. Mais de três meses depois de registrar dezenas de deslizamentos de terra, quedas de barreira e de árvores que chegaram a interditar o fluxo de veículos, a BR 262, no trecho que corta os municípios de Viana e Domingos Martins, não recebeu obras de reparo dos trechos danificados. A reportagem defez uma ronda na rodovia e registrou quase 10 locais com encostas expostas e acostamentos cedidos em regiões elevadas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) , responsável pela rodovia, afirma que as obras já foram contratadas e o prazo para conclusão é de seis meses, ou seja, se tudo der certo, só em setembro.

Com as fortes chuvas do fim do ano passado e do início deste ano, a BR 262 sofreu inúmeras interdições por conta de ocorrências registradas na beira da pista . Por se tratar de uma estrada feita entre as montanhas, muitos trechos ficam ao lado de barreiras e encostas que, com a força da água, caem sobre o asfalto causando um enorme transtorno para quem passa pelo local.

Em novembro de 2019, quando um forte temporal atingiu várias regiões do Espírito Santo, a BR 262 foi muito afetada. Em um período de uma semana, naquela ocasião, foram registrados 52 deslizamentos de terra em um trecho de 15 km - do km 22 em Viana ao km 37 em Domingos Martins. No início deste mês, quando outro temporal atingiu o Estado, vários pontos do mesmo trecho foram novamente interditados por conta de quedas de barreiras, de árvores e outras interdições.

BR 262 por um fio. Imagem de drone, registrada em novembro de 2019, mostra um dos trechos com sérios problemas Crédito: Luciney Araújo |TV Gazeta

Nesta quinta-feira (05), a reportagem fez uma ronda pelo mesmo trecho, do km 22 ao 37 e flagrou várias encostas que passaram por deslizamento de terra totalmente expostas, além de barreiras e acostamentos cedidos em regiões muito elevadas da rodovia. Confira as imagens abaixo:

Durante todo o trecho, havia apenas uma equipe prestando serviços para o Dnit. Mas, segundo informações de funcionários que conversaram com a reportagem, se tratava apenas de serviços de rotina, como limpeza e manutenção da via, e não tinham relação com reparos causados pelas chuvas.

BR 262 exposta aos riscos da chuva

OBRAS CONCLUÍDAS EM SETEMBRO

A reportagem entrou em contato com o Dnit questionando o início das obras emergenciais, anunciadas pelo superintendente regional do órgão, Romeu Scheibe Neto, ainda no mês de novembro. Foram questionados o andamento da contratação dos serviços, o investimento e prazo para a realização dos mesmos. Além disso, a reportagem também questionou o nível de segurança da via e os procedimentos realizados pelo DNIT para garantir a trafegabilidade.

Em nota, o órgão informou que as obras emergenciais para recuperação do km 26,8; km 27; km 29; km 30; km 31,1; km 35 e km 43,8 da BR 262 já foram contratadas. Sobre ainda não ter iniciado, disse que a empresa está em fase de elaboração dos projetos com base nas sondagens dos pontos emergências decretados. O investimento é de R$ 7,7 milhões e o prazo de conclusão de 180 dias. Sobre a trafegabilidade, o Dnit garante que o trecho está seguro e que realiza inspeções regulares para manter a segurança na via. Confira a nota, na íntegra, abaixo: