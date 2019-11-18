Trecho da BR 262 onde aconteceu um dos deslizamentos Crédito: Divulgação/PRF

Your browser does not support the audio element. Trecho de 15 km da BR 262 no ES teve 52 deslizamentos de terra

Segundo o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no ES, Romeu Scheibe Neto, os 52 deslizamentos foram registrados entre o KM 22 e o 37, nos municípios de Viana e Domingos Martins. Deste total, 16 foram classificados como graves, em situações onde ocorreram interdições parciais da rodovia, e dois classificados como extremos, onde aconteceu a interdição total do trecho.

Para minimizar os locais mais impactados, lonas foram colocadas em três trechos. Segundo o superintendente, o objetivo é evitar o encharcamento do solo em locais onde a vegetação foi arrancada pelo deslizamento de terra.

As raízes da vegetação ajudam a conter o aterro no lugar. Quando o trecho não está vegetado, onde o deslizamento causou o arrancamento dessa vegetação, o solo fica sob o efeito direto da chuva. Isso pode provocar novos deslizamentos. Então, a lona pode parecer uma solução simplista, mas tem um resultado grande nestes casos, explicou.

Ainda de acordo com o superintendente, um trabalho de análise está sendo feito em todo o trecho para avaliar as condições das encostas na rodovia. A gente está fazendo uma varredura nestes 15km para poder identificar todos os pontos de instabilidade, disse.

INTERVENÇÕES

Agora, o órgão está levantando informações para a realização de obras com o objetivo de evitar novos problemas na rodovia. Segundo Romeu, o trabalho foi iniciado e consiste na coleta de dados técnicos para que o DNIT desenvolva um plano de ação do que deve ser feito ao longo do trecho. Ainda não foi estipulado um prazo ou o que pode ser realizado, mas, segundo o superintendente, o levantamento já foi iniciado.

É um trabalho complexo. Não é algo que a gente aperta um botão e sai a solução do outro lado. A gente precisa fazer um levantamento expedito, pois não temos muito prazo, mas deve ser um levantamento pautado em condições técnicas adequadas para que a gente não cometa erros. Isso é o que estamos fazendo agora. Nesses três primeiros dias, (o trabalho) foi dar trafegabilidade à rodovia. Agora, temos que organizar as ideias e focar em um plano de ação para conter novos problemas, disse.

INTERDIÇÃO