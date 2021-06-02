1,7 mil trabalhadores de portos do ES são vacinados contra a Covid-19

Manobra de navio carregado com contêineres no Porto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Quase 10% dos trabalhadores de portos que serão imunizados contra a Covid-19 no Espírito Santo já receberam a primeira dose. Até esta terça-feira (1º), o número de portuários vacinados estava em 1.792 no Estado, segundo dados do governo federal . Ao todo, vão receber o imunizante 18.834 profissionais do setor.

A vacinação dos portuários é organizada diretamente pelos municípios. Segundo os dados do governo federal, a maioria das doses destinadas aos trabalhadores do setor no Estado tem sido da Pfizer.

As empresas responsáveis pelos portos enviaram a lista com os nomes dos trabalhadores e estão entrando em contato com os mesmos para avisar da imunização.

Os profissionais portuários da Capital estão recebendo o imunizante no Maanaim de Vitória e no ginásio da Faculdade Salesiana, das 8 às 16 horas. Não é necessário realizar agendamento.

Dentre desse grupo estão mais de 1.200 trabalhadores portuários avulsos, segundo dados do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalhador Portuário Avulso (Ogmo).

“O serviço portuário é essencial e, portanto, a inclusão de seus trabalhadores como prioritários no plano nacional de imunização corrobora a importância do setor. É um reconhecimento de que os portuários estão na linha de frente e mesmo com rigorosos protocolos de prevenção, a vacinação é o meio mais eficaz de protegê-los.” explica Flávia Fardim, advogada da instituição.

Ao anunciar o início da vacinação do grupo, na sexta, o governador Renato Casagrande destacou a importância do início da imunização dos trabalhadores, principalmente diante do momento de risco de disseminação de novas variantes do coronavírus.

“É um grupo que não parou em nenhum momento. Já estou conversando com minha equipe para que possamos tomar alguma decisão para que o Estado ajude a diminuir o risco de contágio de novas variantes em portos e no aeroporto, independentemente de o governo federal tomar ou não alguma decisão."

O QUE LEVAR E COMO SERÁ A VACINAÇÃO

Segundo informações da Sesa , serão considerados trabalhadores portuários qualquer profissional que atue em portos, incluindo os funcionários da área administrativa, tendo no ato da vacinação a necessidade de levar, além do documento de identificação, documento comprobatório do exercício ativo da função.

O Espírito Santo conta com seis portos. São eles o Porto de Vitória, que é público, e os de uso privado de Tubarão (Vitória) e de Praia Mole ( Serra ); além do Porto de Ubu, em Anchieta ; do Porto de Barra do Riacho ( Portocel ), em Aracruz ; e do Porto Norte Capixaba, em São Mateus