ES chega a 10.885 mortes e passa dos 487 mil casos de Covid-19

Nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, o Espírito Santo chegou a 10.885 mortes e 487.075 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados dez novos óbitos e 1.124 infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 62.388. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 60.130 confirmações da doença, seguida por Vitória (52.677) e Cariacica (37.539). Na quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (24.862), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.205 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.343), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.572), também em Vitória.
Até esta quinta-feira (3), mais de 1,46 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 457.894, com um acréscimo de 894 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo, mas os dados ainda não foram atualizados nesta quinta-feira (3). Por enquanto, 1.011.712 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Destas, 427.603 também já receberam a segunda. Isso significa que cerca de 42,2% dos vacinados já estão com a imunização completa.