ES chega a 10.885 mortes e passa dos 487 mil casos de Covid-19

Até esta quinta-feira (3), mais de 1,46 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 457.894, com um acréscimo de 894 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo, mas os dados ainda não foram atualizados nesta quinta-feira (3). Por enquanto, 1.011.712 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Destas, 427.603 também já receberam a segunda. Isso significa que cerca de 42,2% dos vacinados já estão com a imunização completa.