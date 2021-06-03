Em meio à pandemia, “tapetes caseiros” marcam Corpus Christi no ES

Com a pandemia de Covid-19
e as medidas de distanciamento social para evitar a expansão da doença, os tradicionais tapetes de Corpus Christi
não ocuparam as ruas de Norte
a Sul
do Espírito Santo
pelo segundo ano consecutivo. Os fiéis, no entanto, não deixaram de expressar a fé e fizeram “tapetes caseiros” nas portas de casas, igrejas e praças.
Castelo
, no Sul do Estado, que costuma receber cerca de 80 mil turistas durante o feriado de Corpus Christi, amanheceu muito mais tranquila nesta quinta-feira (3) que em anos anteriores antes da pandemia.
A organização da festa decidiu não fazer os tapetes na rua, e a Paróquia de Nossa Senhora da Penha fez uma programação com 15 missas, em horários e locais diferentes, tudo para evitar aglomerações.
Os moradores de Castelo, não deixaram a tradição de quase 60 anos passar e fizeram tapetes simbólicos na frente de casas, igrejas e em praças. Confira as imagens na galeria abaixo:
Em Aracruz
, no Norte do Estado, jovens e adolescentes confeccionaram um tapete durante a noite, em frente à Matriz São João Batista. De acordo com um membro do grupo, Paulo Bottoni, as peças foram “confeccionados por poucas pessoas, obedecendo todos os protocolos de saúde.”
No Noroeste, em Colatina
, as internas do Centro Prisional Feminino de Colatina também expressaram a fé em um tapete criado em um dos corredores da unidade.
No mesmo município, os moradores de São José Operário levaram tapetes das próprias casas e montaram um “tapete de tapetes” dentro da igreja da comunidade.
Uma moradora da comunidade disse que a ideia partiu da equipe de liturgia e que foi pensada para não deixar a celebração passar em branco: "Ano passado foi tão triste, neste ano fizemos o tapete com os tapetes dos moradores. O padre e os ministros da eucaristia passaram por cima e fizemos a nossa celebração, com todo mundo distanciado e sentado nos bancos", contou. Ela pediu para não ser identificada