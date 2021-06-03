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De Norte a Sul

Em meio à pandemia, “tapetes caseiros” marcam Corpus Christi no ES

Com a pandemia de Covid-19 e as medidas de distanciamento social para evitar a expansão da doença, os tradicionais tapetes de Corpus Christi deixaram de ocupar as ruas de Norte a Sul do Espírito Santo pelo segundo ano consecutivo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 jun 2021 às 14:06

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 14:06

Corpus Christi 2021 Crédito: Telespectador TV Gazeta / Montagem
Com a pandemia de Covid-19 e as medidas de distanciamento social para evitar a expansão da doença, os tradicionais tapetes de Corpus Christi não ocuparam as ruas de Norte a Sul do Espírito Santo pelo segundo ano consecutivo. Os fiéis, no entanto, não deixaram de expressar a fé e fizeram “tapetes caseiros” nas portas de casas, igrejas e praças.
Castelo, no Sul do Estado, que costuma receber cerca de 80 mil turistas durante o feriado de Corpus Christi, amanheceu muito mais tranquila nesta quinta-feira (3) que em anos anteriores antes da pandemia.
A organização da festa decidiu não fazer os tapetes na rua, e a Paróquia de Nossa Senhora da Penha fez uma programação com 15 missas, em horários e locais diferentes, tudo para evitar aglomerações.
Os moradores de Castelo, não deixaram a tradição de quase 60 anos passar e fizeram tapetes simbólicos na frente de casas, igrejas e em praças. Confira as imagens na galeria abaixo:

Tapetes de Corpus Christi em Castelo

Em Aracruz, no Norte do Estado, jovens e adolescentes confeccionaram um tapete durante a noite, em frente à Matriz São João Batista. De acordo com um membro do grupo, Paulo Bottoni, as peças foram “confeccionados por poucas pessoas, obedecendo todos os protocolos de saúde.”

Tapetes de Corpus Christi em Aracruz

No Noroeste, em Colatina, as internas do Centro Prisional Feminino de Colatina também expressaram a fé em um tapete criado em um dos corredores da unidade.

Tapetes de Corpus Christi em Colatina

No mesmo município, os moradores de São José Operário levaram tapetes das próprias casas e montaram um “tapete de tapetes” dentro da igreja da comunidade.
Tapetes de Corpus Christi em Colatina
Tapetes de Corpus Christi em Colatina Crédito: Telespectador | TV Gazeta Noroeste
Uma moradora da comunidade disse que a ideia partiu da equipe de liturgia e que foi pensada para não deixar a celebração passar em branco: "Ano passado foi tão triste, neste ano fizemos o tapete com os tapetes dos moradores. O padre e os ministros da eucaristia passaram por cima e fizemos a nossa celebração, com todo mundo distanciado e sentado nos bancos", contou. Ela pediu para não ser identificada

O que significa Corpus Christi?

Corpus Christi é uma expressão originária do latim e, em tradução para o português, significa “Corpo de Cristo”. A celebração de comemoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia como fonte e centro da vida de toda a comunidade cristã. Nesse dia o Corpo de Cristo se transforma em remédio e alimento para os sentidos dos homens.

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