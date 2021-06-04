Região Metropolitana só tem Vila Velha e Fundão em risco alto

58º Mapa de Risco da Covid-19 Crédito: Divulgação/ Governo do ES

O 58º Mapa de Risco da transmissão da Covid-19 no Espírito Santo , divulgado nesta sexta-feira (4) pelo governo do Estado, trouxe os municípios de Cariacica, Serra e Vitória classificados em risco moderado, saindo do risco alto. No mapa, que entra em vigência a partir desta segunda-feira (7) e dura até o próximo domingo (13), 19 municípios estão em vermelho, outros 46 em amarelo e 13 em risco baixo (verde).

Na Região Metropolitana, os únicos municípios na classificação de risco alto de transmissão do coronavírus são Vila Velha e Fundão. A situação é diferente da semana anterior, onde Fundão estava em risco moderado e a maioria dos municípios da Região Metropolitana apareciam em vermelho. Veja abaixo o comparativo com a semana anterior.

58º Mapa de Risco da Covid-19 Crédito: Divulgação/ Governo do ES

O governo do Estado explicou que, para elaboração do mapa, são levados em consideração os seguintes fatores: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias; a da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes; a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias e a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, ou seja, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença.

Em comparação com o 57º Mapa de Risco, diminuiu de 27 para 19 o total de cidades em risco alto. O quantitativo de municípios em risco moderado subiu de 42 para 46. Em risco baixo, houve um aumento: nove no último mapa e, agora, são 13 cidades na cor verde. Confira a lita abaixo:

Risco Baixo: Baixo Guandu, Castelo, Colatina, Iconha, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, São Roque do Canaã, Viana e Vila Pavão.

Risco Moderado: Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição da Barra, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Guarapari, Ibiraçu, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Montanha, Pancas, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Vargem Alta, Vila Valério e Vitória.

Risco Alto: Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Anchieta, Conceição do Castelo, Ecoporanga, Fundão, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itapemirim, Iúna, Mantenópolis, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, São José do Calçado, Sooretama, Venda Nova do Imigrante e Vila Velha.

RISCO ALTO: AMPLIAÇÃO NO HORÁRIO DO COMÉRCIO

Durante o pronunciamento para divulgação do Mapa de Risco, o governo Renato Casagrande (PSB) anunciou mudanças no funcionamento do comércio nas cidades que estão em risco alto. De acordo com o chefe do Executivo estadual, aos sábados, o comércio de rua poderá funcionar até as 14 horas, sem restrição no horário de abertura, e os shoppings podem manter o funcionamento até as 20 horas.

Na classificação que está em vigor, aos sábados os shoppings podem funcionar entre 10h e 16h e o comércio de rua entre 10h e 14h.

A COVID-19 NO ES

Mais 29 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta sexta-feira (4). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.914. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.914. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Até esta sexta-feira (4), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 459.442, com um acréscimo de 1.548 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.

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