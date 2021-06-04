ES registra 10.914 mortes e chega a 487.904 casos do coronavírus

Nesta sexta-feira (4), o Espírito Santo chegou a 10.914 mortes e 487.904 casos confirmados do novo coronavírus. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 29 novos óbitos e 829 novas infecções. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 62.459. Em segundo lugar, aparece Vila Velha, com 60.244 confirmações da doença, seguida por Vitória (52.775) e Cariacica (37.544). Na quinta posição, está Cachoeiro de Itapemirim (24.902), que fica no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.218 casos confirmados, desde o início da pandemia. Na segunda posição está Praia da Costa (6.349), em Vila Velha. Em terceiro, aparece Jardim da Penha (4.588), também em Vitória.
Até esta sexta-feira (4), mais de 1,4 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. Felizmente, o número de curados também subiu, chegando ao total de 459.442, com um acréscimo de 1.548 curas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até esta sexta-feira (4), 1.058.252 pessoas já receberam a primeira dose no Estado. Destas, 436.454 também já receberam a segunda. Isso significa que cerca de 41,2% dos vacinados já estão com a imunização completa.