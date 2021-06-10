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Imunização

Covid-19: ES recebe mais de 75 mil doses da vacina AstraZeneca

Remessa com 75.250 unidades da vacina chegou ao Estado na noite desta quarta-feira (9). Doses serão utilizadas para imunização de grupos prioritários e por faixa etária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2021 às 08:22

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 08:22

Doses Fiocruz que chegaram no final da noite desta quarta-feira (09)
Doses da AstraZeneca que chegaram ao Estado no final da noite desta quarta-feira (9) Crédito: Bartolomeu Martins/MS
O Espírito Santo recebeu 75.250 doses da vacina AstraZeneca, desenvolvida pela Oxford/Fiocruz contra a Covid-19, na noite desta quarta-feira (9). Os imunizantes foram encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio para cadastramento. A distribuição aos municípios da região metropolitana e às regionais de Saúde Central, Norte e Sul ocorrerá na manhã desta quinta-feira (10).
Essa é segunda remessa de vacinas que o Espírito Santo recebe nesta semana. O Estado já havia recebido um lote com 50.310 imunizantes da Pfizer nesta terça-feira (8). As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde e foram distribuída a todos os municípios do Estado, proporcionalmente à população alvo da imunização de cada cidade, nesta quarta (9).

IMUNIZAÇÃO DE GRUPOS PRIORITÁRIOS

As mais de 75 mil doses de vacina que chegaram na noite desta quarta-feira (9) serão utilizadas para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) e por faixa etária. Em vídeo publicado nas redes sociais da Sesa nesta quarta-feira, o subsecretário de Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, comentou o recebimento da remessa.
"Também recebemos vacinas, nesta quarta-feira, da Fiocruz/AstraZeneca, destinadas ao grupo em andamento, ou seja, 80% dessas doses são destinadas à fila por faixa etária e 20% para os grupos prioritários que estão em andamento", disse Reblin.
Doses Fiocruz que chegaram no final da noite desta quarta-feira (09)
Doses da AstraZeneca que chegaram ao Estado no final da noite desta quarta-feira (9) Crédito: Bartolomeu Martins/MS

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