Covid-19: Espírito Santo inicia a vacinação de assistentes sociais

Assistentes sociais já começaram a ser vacinado no ES Crédito: Reprodução/Vídeo

assistentes sociais que atuam no Sistema Único de Assistência Social (Suas). Mais de 9 mil profissionais da área devem ser imunizados. Mais um grupo prioritário começou a ser vacinado no Espírito Santo . Durante a manhã desta quinta-feira (10), em cerimônia no Palácio Anchieta, o governo do Estado deu início a vacinação contra a Covid-19 dos. Mais de 9 mil profissionais da área devem ser imunizados.

Arquivos & Anexos Resolução dos grupos prioritários de vacinação contra a Covid Documento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) lista os grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo Tamanho do arquivo: 498kb Baixar

Nos próximos dias, cerca de 9.500 profissionais serão vacinados. O governador Na manhã desta quinta-feira, de forma simbólica, cinco assistentes sociais receberam a primeira dose da vacina.O governador Renato Casagrande lembrou que os profissionais dessa área atuaram de forma permanente desde o começo da pandemia e são essenciais na realização de trabalhos sociais com os mais humildes.

"Pouca gente lembra que em uma hora de crise como essa, quem mais sofre são as pessoas mais pobres. E os assistentes sociais ajudam a amenizar um pouco o sofrimento de muita gente. Adotamos diversas medida para tentar reduzir o sofrimento das pessoas mais necessitadas, temos processo de cestas básicas, compra direta de alimentos, cesta verde, entrega de cestas para os alunos das escolas que ficaram sem aulas presenciais. Tudo isso, a assistência social colabora e ajuda em cada município. Uma alegria iniciar a vacinação desses profissionais", afirmou o governador.

Ainda segundo Casagrande, esse mais um passo importante na imunização dos grupos mais expostos à doença. O governador voltou a reforçar a importância da vacina e de cumprir os protocolos de segurança, como uso de máscaras e distanciamento social.

"Mais um passo importante. Estamos com uma expectativa muito forte que a gente continue reduzindo o número de contágio, o número de óbitos. Pandemia se resolve com vacina e também com responsabilidade, disciplina nossa. Continuamos pedindo a atenção da população capixaba com o protocolo indicado pela ciência, para gente continuar em queda e não termos mais óbitos pela Covid no Espírito Santo", concluiu.