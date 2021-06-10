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Trabalhadores do Sistema Único

Covid-19: Espírito Santo inicia a vacinação de assistentes sociais

Na manhã desta quinta-feira (10), de forma simbólica, cinco assistentes sociais receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nos próximos dias, 9.700 profissionais serão vacinados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2021 às 12:50

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 12:50

Assistentes sociais já começaram a ser vacinado no ES
Assistentes sociais já começaram a ser vacinado no ES Crédito: Reprodução/Vídeo
Mais um grupo prioritário começou a ser vacinado no Espírito Santo. Durante a manhã desta quinta-feira (10), em cerimônia no Palácio Anchieta, o governo do Estado deu início a vacinação contra a Covid-19 dos assistentes sociais que atuam no Sistema Único de Assistência Social (Suas). Mais de 9 mil profissionais da área devem ser imunizados.

Arquivos & Anexos

Resolução dos grupos prioritários de vacinação contra a Covid

Documento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) lista os grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo
Tamanho do arquivo: 498kb
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Na manhã desta quinta-feira, de forma simbólica, cinco assistentes sociais receberam a primeira dose da vacina. Nos próximos dias, cerca de 9.500 profissionais serão vacinados. O governador Renato Casagrande lembrou que os profissionais dessa área atuaram de forma permanente desde o começo da pandemia e são essenciais na realização de trabalhos sociais com os mais humildes.
"Pouca gente lembra que em uma hora de crise como essa, quem mais sofre são as pessoas mais pobres. E os assistentes sociais ajudam a amenizar um pouco o sofrimento de muita gente. Adotamos diversas medida para tentar reduzir o sofrimento das pessoas mais necessitadas, temos processo de cestas básicas, compra direta de alimentos, cesta verde, entrega de cestas para os alunos das escolas que ficaram sem aulas presenciais. Tudo isso, a assistência social colabora e ajuda em cada município. Uma alegria iniciar a vacinação desses profissionais", afirmou o governador.
Ainda segundo Casagrande, esse mais um passo importante na imunização dos grupos mais expostos à doença. O governador voltou a reforçar a importância da vacina e de cumprir os protocolos de segurança, como uso de máscaras e distanciamento social.
"Mais um passo importante. Estamos com uma expectativa muito forte que a gente continue reduzindo o número de contágio, o número de óbitos. Pandemia se resolve com vacina e também com responsabilidade, disciplina nossa. Continuamos pedindo a atenção da população capixaba com o protocolo indicado pela ciência, para gente continuar em queda e não termos mais óbitos pela Covid no Espírito Santo", concluiu.
Na última terça-feira (08), o Estado iniciou também a vacinação dos ferroviários. Nesta quinta (10), o Espírito Santo recebeu uma nova remessa com 75.250 unidades da vacina AstraZeneca, que também serão utilizadas para imunização de grupos prioritários e por faixa etária.

Atualização

10/06/2021 - 4:15
Após a publicação desta matéria, foi incluída no texto a informação de que os assistentes sociais que serão vacinados no Espírito Santo são os que atuam no Sistema Único de Assistência Social (Suas).

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