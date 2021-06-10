Covid-19: 3.200 doses para pessoas acima de 50 anos em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir um novo agendamento para a vacina contra a Covid-19. Ao todo, são 5 mil vagas que poderão ser agendadas a partir das 15h desta quinta-feira (10). Do total, 3,2 mil doses são exclusivamente para pessoas acima de 50 anos sem comorbidades.
Também poderão agendar a vacina pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos e profissionais da saúde. Ainda haverá agendamento da segunda dose para os profissionais da saúde e pessoas acima de 70 anos. As vacinas serão aplicadas no sábado (12), de 9h às 16h.
As imunizações serão realizadas no Tartarugão, Shopping Vila Velha, UMEF Paulo Mares Guia, UMEF Leonel Brizola, UMEF Graciano Neves, UMEF Tuffy Nader e Ginásio Osvaldo Ruy.
Segundo informações da prefeitura, já foram administradas 197.419 doses da vacina no município, sendo 146.892 para primeira dose e 50.527 para segunda dose.