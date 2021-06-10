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Nesta quinta (10)

Covid-19: 3.200 doses para pessoas acima de 50 anos em Vila Velha

Ao todo, são 5 mil doses disponíveis. Também poderão agendar a vacina pessoas com comorbidades e profissionais da saúde, além de idosos acima de 70 anos e trabalhadores da saúde para segunda dose

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 08:07

Publicado em 

10 jun 2021 às 08:07
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha vai abrir um novo agendamento para a vacina contra a Covid-19. Ao todo, são 5 mil vagas que poderão ser agendadas a partir das 15h desta quinta-feira (10). Do total, 3,2 mil doses são exclusivamente para pessoas acima de 50 anos sem comorbidades.
Também poderão agendar a vacina pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos e profissionais da saúde. Ainda haverá agendamento da segunda dose para os profissionais da saúde e pessoas acima de 70 anos. As vacinas serão aplicadas no sábado (12), de 9h às 16h.
As imunizações serão realizadas no Tartarugão, Shopping Vila Velha, UMEF Paulo Mares Guia, UMEF Leonel Brizola, UMEF Graciano Neves, UMEF Tuffy Nader e Ginásio Osvaldo Ruy.
Segundo informações da prefeitura, já foram administradas 197.419 doses da vacina no município, sendo 146.892 para primeira dose e 50.527 para segunda dose.

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