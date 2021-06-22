Covid: Serra vai abrir vagas para vacinar pessoas acima de 35 anos

O município da Serra abre, às 14h deste domingo (27), agendamento para vacinar pessoas com 35 anos ou mais contra a Covid-19. As vagas serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde no site da prefeitura, no endereço serra.es.gov.br. A aplicação das doses acontece na próxima quarta-feira, dia 30 de junho, em um mutirão que será realizado das 9h às 20h no Pavilhão de Carapina.
Segundo a Prefeitura da Serra, trata-se de um agendamento especial, voltado apenas para o público-alvo que tenha entre 35 e 39 anos.
AGENDAMENTO PARA 40 OU MAIS NESTA QUARTA
Antes do agendamento para o público de 35 anos ou mais, a Prefeitura da Serra abriu vagas para imunizar a população de 40 anos ou mais no município, disponibilizando a marcação de doses na quarta (23) e na sexta-feira (25) para este público.
A reportagem entrou em contato com a prefeitura, solicitando informações adicionais sobre a quantidade de doses que serão disponibilizadas na abertura dos agendamentos para os dois públicos, de 40 ou mais e dos 35 ou mais. A Prefeitura da Serra informou, por nota, que "o número de vagas é condicionado ao envio dos imunizantes ao município e deve ser definido ainda no início desta semana".
2ª DOSE CORONAVAC
Alguns moradores da Serra questionaram no Bom Dia Espírito Santo sobre a aplicação da 2ª dose da Coronavac, dizendo que estão com o imunizante em atraso e não conseguem se vacinar. A prefeitura informou para que essas pessoas entrem no site para fazer o agendamento.
“O público que está aguardando a D2 da Coronavac, pode acessar o site. Pode acessar em qualquer horário, não apenas quando anunciamos, pois há doses remanescentes de pessoas que faltam ou que não conseguem agendar. Ontem mesmo tinham mais de 700 doses aguardando agendamento para o público acima de 65 anos”, disse.
SALAS DE VACINAÇÃO AMPLIAM HORÁRIO
Com os novos anúncios e consequentemente a maior procura por vacinas, as unidades de saúde estão ampliando o horário de atendimento nas salas de vacinação. Além disso, o drive-thru será retomado na cidade: antes realizado no Parque da Cidade, agora ele será montado no estacionamento do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.
As equipes de saúde das Unidades Regionais de Novo Horizonte, Serra Sede, Jacaraípe e Feu Rosa e das Unidades Básicas de Saúde de José de Anchieta e Nova Carapina I já estão atendendo à população, de segunda a sexta, até as 19h. No caso da Unidade Básica de Saúde de São Marcos, as equipes de vacinação estão preparadas para receber o público-alvo da imunização contra o novo coronavírus até as 21 horas, também de segunda a sexta. A aplicação das doses agendadas na quarta acontecerão na sexta (25), no sábado (26) e na segunda (28).
O drive-thru, aquele sistema em que a pessoa não precisa sair do carro para ser vacinada, volta neste sábado (26) e na terça (29), das 8h30 às 20h, no estacionamento do Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe. Lembrando que mesmo no drive-thru é necessário agendar a vacina.