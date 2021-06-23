Cidades do ES negam estoque de vacina e culpam sistema do Ministério da Saúde Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

Em Cachoeiro, o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, explicou que o sistema o município totaliza mais de 95 mil aplicações entre primeira e segunda dose, porém, ele calcula que já foram mais de 100 mil doses aplicadas.

“Nós já atingimos mais de 100 mil doses aplicadas. Existe um ‘delay’ entre a aplicação das doses e a atualização do sistema. O sistema às vezes está parado e nós temos também as unidades no interior, onde são feitas a aplicação das doses e a anotação para digitalizar depois. No sistema temos mais de 95 mil doses informadas, ou seja, lá está o número de doses digitadas e não aplicadas. Sabemos que estamos com mais de 80% do público atingido”, disse o secretário.

A prefeitura de Conceição de Castelo informou que foram aplicadas 6.315 doses da vacina, entre primeira e segunda doses e no sistema aparece 5.536 doses por erro do próprio sistema. Já a equipe de Muqui disse os dados atuais do sistema não reflete o que efetivamente foi realizado e que o sistema apresenta instabilidade, resultando em um lançamento de forma assíncrona.

“Em resumo, mesmo que o painel apresente porcentagens em torno de mais de 70% de doses registradas, na prática a porcentagem de doses aplicadas é bem maior. Como realizamos vacinas também no interior, que também não tem internet, esse sistema acaba trazendo alguns fatores bem peculiares quanto à dinâmica do registro, ou seja, é um somatório de situações” informou a prefeitura de Muqui.

INSTABILIDADE NO SISTEMA

A prefeitura de Guaçuí explicou que houve um atraso no registro das doses aplicadas, devido à instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, mas as aplicações no município seguem acima da média estipulada.

"Temos uma equipe fazendo mutirão para lançamento das doses no sistema. Até a manhã desta segunda-feira (22), conseguimos registrar junto ao Ministério da Saúde mais de 81% de doses aplicadas. E esse número vai subir ainda mais”, explicou o secretário de Saúde de Guaçuí, Werton Cardoso.

O município de Mimoso do Sul informou que o quantitativo de doses aplicadas é maior do que o quantitativo de doses que consta no sistema, principalmente, porque a equipe realiza diariamente a imunização na zona rural, onde não há internet, dificultando a alimentação em tempo real.

“Não existe a retenção de doses porque todas as doses que chegam são imediatamente aplicadas, inclusive com mutirões realizados até mesmo nos finais de semana e no último feriado de Corpus Christi, por exemplo”, informou a prefeitura de Mimoso do Sul.

A prefeitura de Ibitirama comunicou que cumpriu a meta de 80% da vacinação contra a Covid-19. “Ocorre que mesmo lançando no sistema de informação disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o processamento das informações tem sido um pouco moroso, fator que faz com que pareça que o município não cumpre com sua obrigação no caso em comento”, informou.

Em Piúma, a prefeitura informou que já aplicou mais de 90% das doses. “Das 10.884 doses recebidas, foram aplicados até o momento 9.817 doses, ou seja, 91%. Informamos que o Sistema do Governo Federal (SiPNI) vem apresentando inconsistência, dificultando assim a digitação em tempo real dos imunobiológicos aplicados. A Secretaria de Saúde está tomando todas as medidas cabíveis para manter o sistema atualizado”, informou.

A prefeitura de Vargem Alta também justificou o problema no sistema. “A prefeitura esclarece que a informação de que o município não teria atingida a meta é oriunda de uma metodologia frágil de cálculo de doses aplicadas”, comunicou.

DEMAIS MUNICÍPIOS

A prefeitura de Itaguaçu, por meio de suas redes sociais, disse que a Secretaria Municipal de Saúde solicitou à presidente do Conselho Municipal de Saúde para se fazer presente na secretaria a fim de apurar a veracidade da denúncia. Informou que solicitou ao promotor de Justiça, Antônio Carlos Horvath, inspeção na sala de vacina da secretaria municipal onde também pôde constatar que as ações de saúde realizadas na campanha de vacinação contra a Covid-19 vêm atendendo às exigências da Sesa.

A reportagem de A Gazeta demandou o Ministério de Saúde sobre as inconsistências apresentadas pelas prefeituras, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

NOTA DA SESA