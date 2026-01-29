Mobilidade

Serviço de bicicletas compartilhadas chega à Serra neste sábado (31)

Até o fim do primeiro semestre de 2026, serão 20 estações com 200 bikes; veja onde as estações estarão instaladas no município

Bicicletas compartilhadas entrarão em operação na Serra a partir de sábado (31) Crédito: Daniel Deamorim

A Serra começará a integrar o sistema de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória, a partir do próximo sábado (31), com dez estações espalhadas pelo município. Durante todo o dia de inauguração do programa Bikes, as viagens serão gratuitas. Segundo a prefeitura, a previsão é de que sejam entregues 200 unidades e mais dez estações até o final do primeiro semestre de 2026.

As bases para as retiradas das bicicletas estarão distribuídas em pontos de grande circulação, como o Shopping Montserrat, Terminal de Laranjeiras, Morada de Laranjeiras, Hospital Jayme Santos Neves e orla de Jacaraípe. Ao todo, serão 19 estações com bikes para adultos e uma para as crianças a partir de 6 anos.

Valores

Os valores das bicicletas compartilhadas na Serra são os mesmos cobrados em Vitória e Vila Velha:

Passe diário: a partir de R$ 8,35;



a partir de R$ 8,35; Passe mensal: a partir de R$ 18,80;

a partir de R$ 18,80; Passe anual: a partir de R$ 125,00.



Como utilizar

A contratação dos passes de retirada é feito somente pelo aplicativo Bikes, sendo necessário realizar um cadastro, inserir a comprovação do pagamento e escolher qual tipo (diário, mensal ou anual). O app está disponível em Android e iOS.

O interessado em utilizar a bicicleta compartilhada pode fazer uma viagem de até 1 hora e 15 minutos (75 minutos) e aguardar 10 minutos para realizar um novo desbloqueio. A prefeitura destacou que o usuário pode retirar o veículo em um município e devolver em outro — como Vitória e Vila Velha — mas a retirada deve ocorrer somente na cidade onde o passe foi contratado pela pessoa.

Onde ficam as estações

Todas as localizações das estações estarão disponíveis em um mapa, disponível no aplicativo do programa.

Estação 1 – Shopping Montserrat: Av. Eldes Scherrer Souza, esquina com a Av. Dona Teresa Cristina;



Av. Eldes Scherrer Souza, esquina com a Av. Dona Teresa Cristina; Estação 2 – Terminal de Laranjeiras: Av. Eldes Scherrer Souza com a Rua 3D;



Av. Eldes Scherrer Souza com a Rua 3D; Estação 3 – Avenida Central: Av. Eldes Scherrer Souza com a Av. Central;



Av. Eldes Scherrer Souza com a Av. Central; Estação 4 – Morada de Laranjeiras: Av. Paulo Pereira Gomes, próximo ao Condomínio Cooplares;



Av. Paulo Pereira Gomes, próximo ao Condomínio Cooplares; Estação 5 – Hospital Jayme Santos Neves: Av. Paulo Pereira Gomes, próximo ao Hospital Jayme Santos Neves;



Av. Paulo Pereira Gomes, próximo ao Hospital Jayme Santos Neves; Estação 6 – Pracinha de Colina de Laranjeiras: Av. Mestre Álvaro, na Pracinha de Colina de Laranjeiras;



Av. Mestre Álvaro, na Pracinha de Colina de Laranjeiras; Estação 7 – Praça Encontro das Águas: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Praça Encontro das Águas;



Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Praça Encontro das Águas; Estação 8 – Praia de Jacaraípe: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Rua São Paulo;



Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Rua São Paulo; Estação 9 – Praia dos Gontijos: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Rua Diacui;



Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Rua Diacui; Estação 10 – Solemar: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, próximo à Rua Timbiras



