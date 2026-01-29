Serviço de bicicletas compartilhadas chega à Serra neste sábado (31)

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:47
A Serra começará a integrar o sistema de bicicletas compartilhadas da Grande Vitória, a partir do próximo sábado (31), com dez estações espalhadas pelo município. Durante todo o dia de inauguração do programa Bikes, as viagens serão gratuitas. Segundo a prefeitura, a previsão é de que sejam entregues 200 unidades e mais dez estações até o final do primeiro semestre de 2026.
As bases para as retiradas das bicicletas estarão distribuídas em pontos de grande circulação, como o Shopping Montserrat, Terminal de Laranjeiras, Morada de Laranjeiras, Hospital Jayme Santos Neves e orla de Jacaraípe. Ao todo, serão 19 estações com bikes para adultos e uma para as crianças a partir de 6 anos.
Os valores das bicicletas compartilhadas na Serra são os mesmos cobrados em Vitória e Vila Velha:
A contratação dos passes de retirada é feito somente pelo aplicativo Bikes, sendo necessário realizar um cadastro, inserir a comprovação do pagamento e escolher qual tipo (diário, mensal ou anual). O app está disponível em Android e iOS.
O interessado em utilizar a bicicleta compartilhada pode fazer uma viagem de até 1 hora e 15 minutos (75 minutos) e aguardar 10 minutos para realizar um novo desbloqueio. A prefeitura destacou que o usuário pode retirar o veículo em um município e devolver em outro — como Vitória e Vila Velha — mas a retirada deve ocorrer somente na cidade onde o passe foi contratado pela pessoa.
Todas as localizações das estações estarão disponíveis em um mapa, disponível no aplicativo do programa.
