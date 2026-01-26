Pipas deixaram mais de 170 mil imóveis sem energia no ES em 2025

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:34
O ano de 2025 terminou com um dado preocupante: mais de 170 mil imóveis no Espírito Santo tiveram o fornecimento de energia afetado devido ao contato de pipas na rede elétrica. Somente no ano passado, foram registradas 899 ocorrências deste tipo no território capixaba, um crescimento de 45% em relação a 2024. As informações foram divulgadas pela concessionária de energia do Espírito Santo, a EDP, nesta segunda-feira (26).
Conforme a empresa, é no período de férias escolares em que as ocorrências mais acontecem. O gestor de operação da EDP, Filipe Lima, destacou sobre os riscos que as pessoas que praticam a brincadeira podem sofrer quando em contato com a fiação elétrica.
“O contato das pipas com a fiação representa um risco enorme de acidentes, que pode até levar a óbito, além de causar grande impacto ao fornecimento de energia. Por isso, sempre recomendamos que as pessoas devam buscar espaços abertos, como parques e campos, e que nunca tentem resgatar pipas enroscadas nos cabos elétricos”, disse o gestor.
Os casos mais graves ocorrem com as linhas de pipas que possuem cerol ou outros tipos de produtos cortantes, que podem causar desligamento ou rompimento dos cabos de energia, além do risco de curtos-circuitos quando o brinquedo fica preso aos cabos. O gestor de operação ressaltou que os transtornos deste tipo de situação são grandes.
“Na maioria das situações, equipes técnicas precisam ser direcionadas para o atendimento em campo, realizar a retirada da pipa, limpeza da rede e reparo dos danos causados, e, por questão de segurança, os clientes próximos ao local ficam com o fornecimento de energia interrompido até a finalização dos trabalhos”, finalizou Filipe.
Para que a brincadeira seja feita com segurança e sem que haja o corte de energia elétrica, a concessionária listou algumas dicas:
Caso seja encontrado alguma ocorrência envolvendo a rede elétrica que traga risco, a concessionária orienta que a pessoa mantenha distância, isole o local e acione a empresa, por meio do telefone, aplicativo ou WhatsApp — que são gratuitos e funcionam 24 horas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o