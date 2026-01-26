Veja imagens

Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-circuito em televisão

Chamas começaram na sala e se espalharam para a sala de jantar e a cozinha, no último domingo (25)

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:11

Bombeiros combatem incêndio em casa em Colatina; curto-circuito em televisão é a principal suspeita

Uma casa foi tomada pelo fogo no bairro Vila Amélia, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que as chamas tenham começado após um curto-circuito em uma televisão que estava ligada. No momento do incêndio, ninguém estava no imóvel.

De acordo com os bombeiros, a residência tem três andares, mas apenas o segundo pavimento foi atingido diretamente pelo fogo. As chamas começaram na sala e se espalharam para a sala de jantar e a cozinha. Os outros cômodos, como o banheiro e os três quartos, foram prejudicados pelo calor intenso e pela fumaça.

Enquanto o fogo se espalhava, vizinhos ainda tentaram retirar alguns móveis para evitar maiores prejuízos, mas não conseguiram conter as chamas, que se espalharam rapidamente.

O imóvel ficou bastante danificado. Além dos pertences consumidos pelo fogo, o forro de PVC do teto cedeu devido ao calor e parte do reboco das paredes foi comprometida.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel e os danos provocados pelo incêndio. A reportagem será atualizada quando houver novas informações.

