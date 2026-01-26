Home
>
Cotidiano
>
Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-circuito em televisão

Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-circuito em televisão

Chamas começaram na sala e se espalharam para a sala de jantar e a cozinha, no último domingo (25)

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 09:11

Bombeiros combatem incêndio em casa em Colatina; curto-circuito em televisão é a principal suspeita

Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-ciruito em uma televisão por Heriklis Douglas
Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-ciruito em uma televisão por Heriklis Douglas
Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-ciruito em uma televisão por Heriklis Douglas
Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-ciruito em uma televisão por Heriklis Douglas
Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-ciruito em uma televisão por Heriklis Douglas
Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-ciruito em uma televisão por Heriklis Douglas
1 de 6
Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-ciruito em uma televisão por Heriklis Douglas

Recomendado para você

Chamas começaram na sala e se espalharam para a sala de jantar e a cozinha, no último domingo (25)

Casa pega fogo em Colatina e bombeiros suspeitam de curto-circuito em televisão

Duas residências foram atingidas na tarde de domingo (25), no bairro Floresta; havia 10 pessoas no local, mas felizmente ninguém se feriu

Eucalipto de 40 metros cai e atinge casas em Ibatiba

Vídeo do encontro entre Acsa e o pequeno Asher já ultrapassa 8 milhões de visualizações nas redes sociais. Família é de Vila Velha

'Mamãe comprou': menina de 2 anos viraliza ao conhecer irmão recém-nascido no ES

Uma casa foi tomada pelo fogo no bairro Vila Amélia, em Colatinano Noroeste do Espírito Santo, na tarde de domingo (25). Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que as chamas tenham começado após um curto-circuito em uma televisão que estava ligada. No momento do incêndio, ninguém estava no imóvel.

De acordo com os bombeiros, a residência tem três andares, mas apenas o segundo pavimento foi atingido diretamente pelo fogo. As chamas começaram na sala e se espalharam para a sala de jantar e a cozinha. Os outros cômodos, como o banheiro e os três quartos, foram prejudicados pelo calor intenso e pela fumaça.

Enquanto o fogo se espalhava, vizinhos ainda tentaram retirar alguns móveis para evitar maiores prejuízos, mas não conseguiram conter as chamas, que se espalharam rapidamente. 

O imóvel ficou bastante danificado. Além dos pertences consumidos pelo fogo, o forro de PVC do teto cedeu devido ao calor e parte do reboco das paredes foi comprometida.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel e os danos provocados pelo incêndio. A reportagem será atualizada quando houver novas informações.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

defesa civil Incêndio

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais