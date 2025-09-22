Arte no muro

Pintura é revitalizada e dá "nova cara" a região importante de Vitória

A obra foi feita pela equipe do artista capixaba Hiago Silva e ficou pronta nesta segunda-feira (22) após uma semana de muito trabalho que envolveu diversas técnicas e muita tinta

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:53

Quem passou nos últimos dias pela Avenida Beira-Mar, em Jesus de Nazareth, Vitória, reparou que havia uma movimentação diferente: homens pintando um grande muro com cores vibrantes e alguns personagens curiosos. O trabalho, que terminou nesta segunda-feira (22), chamou a atenção e até viralizou nas redes sociais após o artista capixaba Hiago Silva ter publicado um vídeo, na última segunda (15), mostrando como havia sido a primeira semana de pinturas no local. (Vídeo acima)

As imagens pintadas por Hiago e Eduardo Trama servem para orientar a população sobre atitudes seguras ao lidar com a energia elétrica, pois o espaço abriga uma subestação da concessionária que distribuiu energia para a Capital e mais69 cidades capixabas, a EDP. Um dos quatro personagens ilustrados no muro — que possui 123 metros de extensão — solta pipa e, ao lado dele, há uma mensagem que diz sobre o risco de se brincar perto da subestação. "Solte pipa longe dos fios".

Além das pinturas, o muro traz mensagens sobre cuidados que se devem ter perto da subestação de energia elétrica em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

No vídeo feito pelo artista, é mostrado um passo a passo de tudo o que havia sido realizado para as ilustrações tomarem forma. De início, foi necessário raspar todo o muro — pois havia uma pintura já desgastada no local — e depois começar a aplicar as camadas de tinta. Primeiro, foi utilizada a base branca para depois o espaço receber as demais cores que dão forma aos personagens.

Hiago falou mais sobre parte do material utilizado para a realização da obra. "Não sei a quantidade exata, mas foram 25 latas de spray para pintar os rostos. Alguns galões de tinta de 18 litros, outros de 3,6 . Todo o muro será resinado na conclusão do serviço, para a proteção das artes contra o sol e a chuva", disse. Ele ainda afirmou que a equipe trabalhou por oito horas diárias para a finalização da obra.

Toda a extensão do muro foi coberta com rostos e mensagens relacionadas à segurança com a energia elétrica Crédito: Carlos Alberto Silva

Artista veio das telas

O artista é capixaba está no ramo há 12 anos, começando os trabalhos nas telas e entregando obras para alguns personalidades nacionais, como Fabiano Menotti, o ex-BBB Paulo André Camilo, entre outros. Hiago afirmou que já fez outros murais pela Grande Vitória. "Recentemente, pintei um mural no Parque Moscoso e fiz outro em uma escola municipal, também na Capital".

A pintura do muro com mais de 100 metros levou cerca de uma semana para ser realizada em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Concessionária explica mensagem

As cenas representadas no muro reforçam a mensagem de cuidado ao ficar perto de uma subestação de energia. O local está dentro de uma área urbana, próximo ao bairro Jesus de Nazareth e Bento Ferreira, além da proximidade com importantes avenidas, como a Beira-Mar e a Leitão da Silva.

O diretor da EDP no Espírito Santo, Edson Barbosa, explicou a importância do trabalho. “Além de levar a arte para a população, a ação foi desenvolvida para passar mensagens objetivas de temas relevantes e de interesse de todos, e principalmente alertar e conscientizar sobre os cuidados necessários nas ações do dia a dia próximos à rede elétrica. O nosso primeiro princípio é ‘a vida sempre em primeiro lugar’", explicou.

A empresa ainda explicou que pretende realizar revitalizações no muros de outras subestações do Espírito Santo, como a de Guarapari, em Muquiçaba, e da Guriri, em São Mateus.

Fotos do muro da subestação de energia, em Jesus de Nazareth, Vitória 1 de 9

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta