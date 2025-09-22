Home
Pintura é revitalizada e dá "nova cara" a região importante de Vitória

A obra foi feita pela equipe do artista capixaba Hiago Silva e ficou pronta nesta segunda-feira (22) após uma semana de muito trabalho que envolveu diversas técnicas e muita tinta

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:53

O muro é da subestação de energia em Bento Ferreira

Quem passou nos últimos dias pela Avenida Beira-Mar, em Jesus de Nazareth, Vitória, reparou que havia uma movimentação diferente: homens pintando um grande muro com cores vibrantes e alguns personagens curiosos. O trabalho, que terminou nesta segunda-feira (22), chamou a atenção e até viralizou nas redes sociais após o artista capixaba Hiago Silva ter publicado um vídeo, na última segunda (15), mostrando como havia sido a primeira semana de pinturas no local. (Vídeo acima)

As imagens pintadas por Hiago e Eduardo Trama servem para orientar a população sobre atitudes seguras ao lidar com a energia elétrica, pois o espaço abriga uma subestação da concessionária que distribuiu energia para a Capital e mais69 cidades capixabas, a EDP. Um dos quatro personagens ilustrados no muro — que possui 123 metros de extensão — solta pipa e, ao lado dele, há uma mensagem que diz sobre o risco de se brincar perto da subestação. "Solte pipa longe dos fios".

Mural da EDP
Além das pinturas, o muro traz mensagens sobre cuidados que se devem ter perto da subestação de energia elétrica em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

No vídeo feito pelo artista, é mostrado um passo a passo de tudo o que havia sido realizado para as ilustrações tomarem forma. De início, foi necessário raspar todo o muro — pois havia uma pintura já desgastada no local — e depois começar a aplicar as camadas de tinta. Primeiro, foi utilizada a base branca para depois o espaço receber as demais cores que dão forma aos personagens.

Hiago falou mais sobre parte do material utilizado para a realização da obra. "Não sei a quantidade exata, mas foram 25 latas de spray para pintar os rostos. Alguns galões de tinta de 18 litros, outros de 3,6 . Todo o muro será resinado na conclusão do serviço, para a proteção das artes contra o sol e a chuva", disse. Ele ainda afirmou que a equipe trabalhou por oito horas diárias para a finalização da obra.

Mural da EDP
Toda a extensão do muro foi coberta com rostos e mensagens relacionadas à segurança com a energia elétrica Crédito: Carlos Alberto Silva

Artista veio das telas

O artista é capixaba está no ramo há 12 anos, começando os trabalhos nas telas e entregando obras para alguns personalidades nacionais, como Fabiano Menotti, o ex-BBB Paulo André Camilo, entre outros. Hiago afirmou que já fez outros murais pela Grande Vitória. "Recentemente, pintei um mural no Parque Moscoso e fiz outro em uma escola municipal, também na Capital".

Mural da EDP
A pintura do muro com mais de 100 metros levou cerca de uma semana para ser realizada em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Concessionária explica mensagem

As cenas representadas no muro reforçam a mensagem de cuidado ao ficar perto de uma subestação de energia. O local está dentro de uma área urbana, próximo ao bairro Jesus de Nazareth e Bento Ferreira, além da proximidade com importantes avenidas, como a Beira-Mar e a Leitão da Silva.

O diretor da EDP no Espírito Santo, Edson Barbosa, explicou a importância do trabalho. “Além de levar a arte para a população, a ação foi desenvolvida para passar mensagens objetivas de temas relevantes e de interesse de todos, e principalmente alertar e conscientizar sobre os cuidados necessários nas ações do dia a dia próximos à rede elétrica. O nosso primeiro princípio é ‘a vida sempre em primeiro lugar’", explicou.

A empresa ainda explicou que pretende realizar revitalizações no muros de outras subestações do Espírito Santo, como a de Guarapari, em Muquiçaba, e da Guriri, em São Mateus.

Fotos do muro da subestação de energia, em Jesus de Nazareth, Vitória

EDP faz mensagens de segurança no muro da substação de distribuição de energia em bento Ferreira, Vitória por Carlos Alberto Silva

