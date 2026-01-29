Home
>
Cotidiano
>
Ufes divulga lista de candidatos aprovados pelo Sisu 2026

Ufes divulga lista de candidatos aprovados pelo Sisu 2026

Contemplados na chamada regular devem solicitar matrícula on-line entre os dias 2 e 5 de fevereiro

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:41

 - Atualizado há 6 minutos

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou nesta quinta-feira (29) a lista de candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A relação já está disponível no site oficial do processo seletivo. Os candidatos aprovados terão entre os dias 2 e 5 de fevereiro para realizar a solicitação de matrícula de forma on-line. O procedimento deve ser feito pelo site https://candidato.ufes.br, com o envio de toda a documentação exigida em formato digital.

Recomendado para você

Até o fim do primeiro semestre de 2026, serão 20 estações com 200 bikes; veja onde as estações estarão instaladas no município

Serviço de bicicletas compartilhadas chega à Serra neste sábado (31)

Contemplados na chamada regular devem solicitar matrícula on-line entre os dias 2 e 5 de fevereiro

Ufes divulga lista de candidatos aprovados pelo Sisu 2026

Esplanada do centro cultural começa a receber eventos nesta quinta (29), mas museu só deverá ser aberto em março e o teatro, em dezembro, segundo o governador Renato Casagrande

Cais das Artes: entrega do teatro é adiada para o fim do ano

As orientações sobre os documentos necessários, além do cronograma completo do Sisu Ufes 2026, estão detalhadas no Edital Prograd n.º 01/2026, que também traz as datas das perícias médicas e das entrevistas presenciais para os candidatos que concorrem pelas modalidades de reserva de vagas. Acesse abaixo a lista completa dos aprovados:

Arquivos & Anexos

Lista dos candidatos aprovados na Chamada Regular para ingresso nos cursos de graduação da Ufes

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit.

Tamanho de arquivo: 3mb

Neste ano, a Ufes oferece 5.007 vagas em cursos de graduação. Desse total, 2.543 vagas são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência, conforme previsto na Lei n.º 12.711/2012. Outras 2.464 vagas são para ampla concorrência. As oportunidades estão distribuídas em 99 cursos, nos campi de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus.

Leia mais

Imagem - Instituto emite alerta de chuvas intensas para 63 municípios do ES

Instituto emite alerta de chuvas intensas para 63 municípios do ES

Imagem - ES encerra 2025 com criação de 13.816 vagas de emprego formais

ES encerra 2025 com criação de 13.816 vagas de emprego formais

Imagem - Golpe do bilhete premiado acaba em prisões em Jardim da Penha

Golpe do bilhete premiado acaba em prisões em Jardim da Penha

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais