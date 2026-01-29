Educação

Ufes divulga lista de candidatos aprovados pelo Sisu 2026

Contemplados na chamada regular devem solicitar matrícula on-line entre os dias 2 e 5 de fevereiro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:41 - Atualizado há 6 minutos

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou nesta quinta-feira (29) a lista de candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. A relação já está disponível no site oficial do processo seletivo. Os candidatos aprovados terão entre os dias 2 e 5 de fevereiro para realizar a solicitação de matrícula de forma on-line. O procedimento deve ser feito pelo site https://candidato.ufes.br, com o envio de toda a documentação exigida em formato digital.

As orientações sobre os documentos necessários, além do cronograma completo do Sisu Ufes 2026, estão detalhadas no Edital Prograd n.º 01/2026, que também traz as datas das perícias médicas e das entrevistas presenciais para os candidatos que concorrem pelas modalidades de reserva de vagas. Acesse abaixo a lista completa dos aprovados:

Neste ano, a Ufes oferece 5.007 vagas em cursos de graduação. Desse total, 2.543 vagas são destinadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência, conforme previsto na Lei n.º 12.711/2012. Outras 2.464 vagas são para ampla concorrência. As oportunidades estão distribuídas em 99 cursos, nos campi de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus.

