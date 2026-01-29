Golpe do bilhete premiado acaba em prisões em Jardim da Penha

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 17:29
A atuação de uma organização criminosa especializada no chamado "golpe do bilhete premiado" terminou com a prisão de três suspeitos no bairro Jardim da Penha, em Vitória, no dia 12 de janeiro. O grupo é investigado por causar um prejuízo de R$ 202 mil a pelo menos três vítimas idosas em novembro do ano passado.
Os envolvidos são naturais do Rio Grande do Sul e foram detidos quando retornaram ao Espírito Santo para tentar aplicar novos golpes. Os detalhes da investigação foram apresentados em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29).
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o registro de três boletins de ocorrência envolvendo vítimas com idades entre 73 e 84 anos, abordadas em bairros de Vitória e Vila Velha. A partir das informações repassadas pelas pessoas lesadas, como características dos suspeitos, do veículo utilizado e da forma de atuação, os investigadores conseguiram identificar parte do grupo.
As apurações apontaram que cinco pessoas integravam a organização, atuando em sistema de rodízio. Três delas foram presas quando retornaram ao Estado. Outras seguem investigadas para posterior identificação.
De acordo com o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), Jonathan Lana, o golpe seguia um roteiro bem definido e explorava o sentimento de solidariedade das vítimas.
A abordagem inicial geralmente era feita por uma mulher jovem, que se apresentava como uma pessoa simples, do interior, e dizia precisar de ajuda para localizar um advogado ou escritório de advocacia. Em seguida, um comparsa se aproximava e se oferecia para ajudar, passando a impressão de ser alguém de confiança, como um médico.
Ainda conforme a investigação, esse segundo suspeito fazia uma ligação em viva-voz, simulando contato com um suposto funcionário da Caixa Econômica Federal, que confirmava falsamente que um bilhete apresentado estaria premiado em cerca de R$ 3 milhões. Para receber o valor, porém, seriam necessárias testemunhas. “Esse suposto funcionário confirma que aquele bilhete está premiado”, explicou o delegado.
Com o passar da conversa, os criminosos convenciam a vítima a entrar no veículo e, já dentro do carro, iniciavam a fase de convencimento financeiro. As vítimas eram induzidas a entregar dinheiro como uma suposta “garantia”, sob o argumento de que poderiam desaparecer com o prêmio. “Aí que fica o golpe. Eles pedem uma garantia para que a pessoa não suma com o valor”, disse Jonathan Lana.
Em um dos casos, a vítima chegou a ser levada até a própria casa para buscar o cartão bancário e realizar transferências. Em outro, os suspeitos usaram distrações para fugir após obter o dinheiro.
As três vítimas identificadas até o momento são pessoas com mais idade. A primeira, de 81 anos, perdeu cerca de R$ 3 mil, além de valores gastos em compras. A segunda, de 84 anos, teve um prejuízo de R$ 70 mil, já a terceira, de 73 anos, perdeu R$ 129 mil.
Segundo o delegado, há indícios de que o número de vítimas possa ser maior, já que muitas pessoas deixam de registrar ocorrência por vergonha. “Geralmente, a vítima fica muito envergonhada de cair nesse tipo de golpe, especialmente porque são vítimas idosas”, afirmou Jonathan Lana.
Os suspeitos presos são naturais de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e não possuíam antecedentes registrados no Espírito Santo. No entanto, segundo a Polícia Civil, eles já têm condenações por crimes semelhantes em outros Estados. Durante a abordagem, os policiais localizaram documentos falsos e aparelhos telefônicos utilizados na prática dos golpes. O trio foi preso por organização criminosa, e as investigações seguem para identificar outros envolvidos e possíveis novas vítimas.
A Polícia Civil reforça que pessoas que acreditam ter sido vítimas do golpe do bilhete premiado devem procurar uma delegacia para registrar ocorrência. O espaço segue aberto para uma manifestação das defesas dos três detidos.
