Homem é preso após ameaçar e tentar invadir casa da ex em Vila Velha

Um homem de 26 anos foi preso na tarde da última quarta-feira (28) no bairro Guaranhuns, em Vila Velha , por ameaçar e tentar invadir a casa da ex-companheira. Segundo informações da Polícia Militar , o suspeito tentou arrombar o portão de entrada da residência da vítima após publicar mensagens ameaçadoras em redes sociais.

A mulher informou aos militares que possui medida protetiva contra o ex-companheiro e, mesmo assim, ele fez ameaças a ela por redes sociais e foi até o portão da residência. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva, ambos na forma da Lei Maria da Penha, e encaminhado ao sistema prisional.