Polícia prende suspeito de chefiar organização criminosa em Itapemirim
Um homem de 24 anos apontado como um dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP) em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso durante uma operação na manhã desta quinta-feira (29). O nome dele não foi divulgado. Segundo a polícia, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos locais.
De acordo com o delegado do município, Daniel de Araújo, três carros blindados foram apreendidos na operação. As investigações ainda revelaram que o suspeito usava estabelecimentos comerciais para ocultar dinheiro do tráfico, configurando indícios de lavagem de dinheiro. Ele foi preso por meio de um mandado de prisão.
A operação contou com apoio da Polícia Militar e das Guardas Municipais de Itapemirim e Marataízes. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros integrantes da organização e desarticular toda a estrutura criminosa.