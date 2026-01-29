Polícia prende suspeito de chefiar organização criminosa em Itapemirim

Carros blindados foram apreendidos durante a operação Crédito: Polícia Civil

Um homem de 24 anos apontado como um dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP) em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso durante uma operação na manhã desta quinta-feira (29). O nome dele não foi divulgado. Segundo a polícia, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversos locais.

De acordo com o delegado do município, Daniel de Araújo, três carros blindados foram apreendidos na operação. As investigações ainda revelaram que o suspeito usava estabelecimentos comerciais para ocultar dinheiro do tráfico, configurando indícios de lavagem de dinheiro. Ele foi preso por meio de um mandado de prisão.