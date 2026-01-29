Crime em Vila Velha

Manhã de terror na Glória: mais um suspeito é preso por morte de detento

Luiz Carlos Reis Santos, conhecido como "Long Long", de 42 anos, era foragido e é investigado por envolvimento na execução de Marcelo da Silva Fernandes, morto a tiros ao sair de presídio

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 13:06

Luiz Carlos Reis Santos, vulgo "Long Long", de 42 anos, foi preso por participação em homicídio na Glória, em Vila Velha Crédito: PCES/Divulgação

Foi preso um dos foragidos por envolvimento na morte do detento Marcelo da Silva Fernandes, de 37 anos, executado a tiros ao sair da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), no bairro Glória, em agosto do ano passado. A prisão de Luiz Carlos Reis Santos, conhecido como "Long Long", de 42 anos, ocorreu na quarta-feira (28).

Após divulgar detalhes das investigações e imagens dos suspeitos do ataque em coletiva de imprensa, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima informando sobre o possível paradeiro de Luiz Carlos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo o delegado Adriano Fernandes, adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, a equipe responsável pelo caso chegou a se organizar para ir ao local, mas a advogada do foragido entrou em contato e houve uma negociação para que ele se apresentasse de forma espontânea na unidade policial. O mandado de prisão preventiva foi cumprido, e o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Além de Luiz Carlos, outros três indivíduos foram indiciados pela autoria do crime e também tiveram a prisão preventiva decretada. Eles foram identificados a partir de imagens de câmeras de segurança, que mostraram um veículo — um Chevrolet Onix prata — utilizado para dar apoio à fuga dos autores. Com o avanço das investigações e o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi possível rastrear deslocamentos e identificar os envolvidos.

O proprietário do carro, Izaque Ferreira Gonçalves, de 27 anos, foi preso no fim do ano passado. Permanecem foragidos Maurício Ferreira Pereira Junior, de 30 anos, e Gilcleydson de Oliveira Pereira, de 35 anos. Um quinto suspeito ainda não foi identificado.



Maurício Ferreira Pereira Junior, de 30 anos, e Gilcleydson de Oliveira Pereira, de 35 anos, são procurados por participação em homicídio em Vila Velha Crédito: PCES/Divulgação

