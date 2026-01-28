Vaqueiro é morto a tiros em emboscada após sair de fazenda em Viana

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:59
Um vaqueiro identificado como Alcimar Ribeiro Soares, de 53 anos, foi assassinado a tiros ao sair de uma fazenda no bairro Jucu, na zona rural de Viana, na madrugada desta quarta-feira (28). A vítima seguia de motocicleta em direção a outra fazenda onde trabalhava quando foi surpreendida em uma emboscada.
Conforme apuração da TV Gazeta, Alcimar era morador da região e tinha o hábito de passar diariamente, antes do trabalho, na casa do pai, que fica próxima ao local do crime. A família estranhou quando ele não apareceu. O vaqueiro foi atingido por disparos nas costas e na cabeça.
Ainda segundo a TV Gazeta, a suspeita da polícia é que o vaqueiro tenha sido vítima de uma emboscada e que o assassino conhecia sua rotina, pois sabia que ele passava todos os dias, de madrugada, pela estrada sozinho.
De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Alcimar teve passagens pelo sistema prisional entre 25 de abril de 2018 e 22 de junho de 2023 por tráfico de drogas. Atualmente estava em liberdade condicional.
Alcimar já havia sido apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas na região de Jucu, onde era conhecido pelo apelido de Cisso. A prisão dele, em 2018, teria sido o estopim para uma guerra entre traficantes na região, que resultou na morte de três pessoas — um traficante, um segurança do tráfico e um homem inocente — em um ataque ocorrido em uma lanchonete do bairro Jucu, em janeiro de 2019.
Na época, a polícia apontou o irmão de Alcimar, Aleandro Ribeiro Soares, como mandante do crime. Segundo as investigações, a motivação teria sido uma disputa interna, após Alcimas repassar o comando do tráfico a um homem de confiança, e não a ele. Aleandro segue foragido desde então.
A Polícia Civil informou que a morte do vaqueiro está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta
