Home
>
Polícia
>
Vaqueiro é morto a tiros em emboscada após sair de fazenda em Viana

Vaqueiro é morto a tiros em emboscada após sair de fazenda em Viana

Vítima foi surpreendida enquanto estava a caminho do trabalho durante a madrugada desta quarta-feira (28)

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 11:59

Alcimar Ribeiro Soares, de 53 anos
Alcimar Ribeiro Soares, de 53 anos, morto a tiros Crédito: Acervo Pessoal

Um vaqueiro identificado como Alcimar Ribeiro Soares, de 53 anos, foi assassinado a tiros ao sair de uma fazenda no bairro Jucu, na zona rural de Viana, na madrugada desta quarta-feira (28). A vítima seguia de motocicleta em direção a outra fazenda onde trabalhava quando foi surpreendida em uma emboscada.

Recomendado para você

Roberto Ferreira Lemes, de 59 anos, foi perseguido e atacado por três suspeitos no bairro Novo Porto Canoa, na manhã desta quarta-feira (28)

Ajudante de pedreiro é espancado até a morte ao ir trabalhar na Serra

Vítima foi surpreendida enquanto estava a caminho do trabalho durante a madrugada desta quarta-feira (28)

Vaqueiro é morto a tiros em emboscada após sair de fazenda em Viana

A vítima, um homem de 30 anos, foi atingida por golpe de faca na região do peito e golpe de tesoura nas costas

Ex-funcionário é indiciado por tentar matar gerente após demissão em Vila Velha

Conforme apuração da TV Gazeta, Alcimar era morador da região e tinha o hábito de passar diariamente, antes do trabalho, na casa do pai, que fica próxima ao local do crime. A família estranhou quando ele não apareceu. O vaqueiro foi atingido por disparos nas costas e na cabeça.

Ainda segundo a TV Gazeta, a suspeita da polícia é que o vaqueiro tenha sido vítima de uma emboscada e que o assassino conhecia sua rotina, pois sabia que ele passava todos os dias, de madrugada, pela estrada sozinho.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Alcimar teve passagens pelo sistema prisional entre 25 de abril de 2018 e 22 de junho de 2023 por tráfico de drogas. Atualmente estava em liberdade condicional. 

Envolvimento com o tráfico de drogas

Alcimar já havia sido apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas na região de Jucu, onde era conhecido pelo apelido de Cisso. A prisão dele, em 2018, teria sido o estopim para uma guerra entre traficantes na região, que resultou na morte de três pessoas — um traficante, um segurança do tráfico e um homem inocente — em um ataque ocorrido em uma lanchonete do bairro Jucu, em janeiro de 2019.

Na época, a polícia apontou o irmão de Alcimar, Aleandro Ribeiro Soares, como mandante do crime. Segundo as investigações, a motivação teria sido uma disputa interna, após Alcimas repassar o comando do tráfico a um homem de confiança, e não a ele. Aleandro segue foragido desde então.

Polícia Civil informou que a morte do vaqueiro está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.

*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio Tiros

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais