Monitorado por rivais

Detento morto na Glória planejou ataque com morte contra ex-facção em Vitória

Investigação aponta que vítima era ligada ao tráfico em uma região da Capital e havia planejado ofensiva contra grupo rival antes de ser executada

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:51

Marcelo da Silva Fernandes, de 37 anos, executado a tiros ao sair da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), no bairro Glória, em agosto do ano passado Crédito: Polícia Civil | Leitor A Gazeta

A morte do detento Marcelo da Silva Fernandes, de 37 anos, executado a tiros ao sair da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), no bairro Glória, no dia 4 de agosto do ano passado, está diretamente ligada com disputas entre facções criminosas na Grande Vitória. As investigações apontam que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e chegou a planejar um ataque com mortes contra integrantes de um grupo rival, em Vitória, meses antes de ser assassinada. Os detalhes do caso foram divulgados em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, Marcelo, conhecido como Marcelo Carioca, integrava o tráfico no Morro do Jaburu (TCP - Terceiro Comando Puro), na Capital, até o ano de 2015. Ele acabou expulso da região após um racha interno da organização, mudou-se para Goiás e permaneceu fora do Estado até 2021. Ao retornar ao Espírito Santo, passou a integrar a facção que atua em Jesus de Nazareth, ligada ao Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Ainda conforme a investigação, em abril de 2024, Marcelo teria planejado um ataque armado visando retomar o controle do Morro do Jaburu. A ação terminou com cinco pessoas mortas, de facções diferentes. Ele foi preso na época e, após progredir para o regime semiaberto, passou a ser monitorado pelos rivais.

Execução ao sair da prisão

No dia do crime, Marcelo deixou a unidade prisional no início da manhã para trabalhar, como fazia diariamente. Ao sair, foi alvo de um ataque armado. Ele tentou fugir, correu por ruas do bairro Glória e chegou a subir no telhado de uma residência, mas acabou atingido e morreu no local.

Na ocasião, moradores relataram momentos de pânico. Testemunhas contaram que homens encapuzados desceram de um carro e efetuaram diversos disparos em direção a um grupo de detentos que passava pela região. Fachadas de comércios foram atingidas, uma porta de vidro ficou destruída e um disparo chegou a perfurar a parede de uma residência.

Identificação dos suspeitos

Izaque Ferreira Gonçalves, de 27 anos; Maurício Ferreira Pereira Junior, de 30 anos; Luiz Carlos Reis Santos, de 42 anos; Gilcleydson de Oliveira Pereira, de 35 anos. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A investigação teve início a partir de imagens de câmeras de segurança, que permitiram identificar um veículo, um Chevrolet Onix prata, utilizado para dar apoio na fuga dos autores. Com o avanço da apuração e o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi possível rastrear deslocamentos e identificar os envolvidos.

Segundo a Polícia Civil, cinco pessoas foram apontadas na investigação (na ordem da foto acima):

Izaque Ferreira Gonçalves, de 27 anos, preso no fim do ano passado;

Maurício Ferreira Pereira Junior, de 30 anos, foragido;

Luiz Carlos Reis Santos, de 42 anos, foragido;

Gilcleydson de Oliveira Pereira, de 35 anos, foragido;

um quinto suspeito ainda não identificado.

Dois dos suspeitos são apontados como executores diretos e um deles teria dado suporte à fuga. Izaque, que está preso, seria ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP) de Ibiraçu e teria vindo ao município para apoiar a ação criminosa. A denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público, recebida pelo Poder Judiciário, e a prisão preventiva foi decretada. Os demais envolvidos seguem foragidos.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou o reforço das ações no município. “Estamos fazendo um trabalho muito forte em Vila Velha para poder conter essa espiral de violência no município”, afirmou. Já o delegado Adriano Fernandes, ressaltou a importância da atuação integrada. “Estamos sempre numa ação conjunta com os membros da PRF para resolver esses inquéritos, principalmente nesses casos específicos, dos veículos utilizados pelos autores”, disse.

O caso segue sob acompanhamento da Polícia Civil, que pede a colaboração da população com informações que possam levar à prisão dos foragidos. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta