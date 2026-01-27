Motorista é flagrado no RJ transportando 24 kg de cocaína para Guarapari

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam cerca de 24 kg de cocaína em um carro que trafegava no km 78 da BR 101, em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro. O flagrante ocorreu na noite de domingo (25). O motorista contou aos agentes que recebeu uma quantia em dinheiro para buscar a droga em São Paulo e levar até Guarapari, no Espírito Santo.

A PRF informou que a equipe abordou o veículo para checagem dos equipamentos obrigatórios e, durante a inspeção, quando encontrou um compartimento oculto no painel, previamente adaptado e com sistema de abertura acionado por mecanismo eletrônico. No espaço foram localizados 22 tabletes de cocaína, totalizando 12 kg de pasta base e outros 12 kg de cloridrato. A ocorrência foi encaminhada à 134ª Delegacia de Polícia, em Campos dos Goytacazes.