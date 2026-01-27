Home
>
Cotidiano
>
Incêndio atinge dois carros e depósito em Cachoeiro de Itapemirim

Incêndio atinge dois carros e depósito em Cachoeiro de Itapemirim

Caso aconteceu na noite de segunda-feira (26); segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:05

Incêndio atinge dois carros e depósito em bairro de Cachoeiro de Itapemirim

Incêndio atinge veículos e depósito em Cachoeiro de Itapemirim por Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge veículos e depósito em Cachoeiro de Itapemirim por Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge veículos e depósito em Cachoeiro de Itapemirim por Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge veículos e depósito em Cachoeiro de Itapemirim por Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge veículos e depósito em Cachoeiro de Itapemirim por Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge veículos e depósito em Cachoeiro de Itapemirim por Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge veículos e depósito em Cachoeiro de Itapemirim por Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge veículos e depósito em Cachoeiro de Itapemirim por Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge veículos e depósito em Cachoeiro de Itapemirim por Corpo de Bombeiros
1 de 9
Incêndio atinge veículos e depósito em Cachoeiro de Itapemirim por Corpo de Bombeiros

Recomendado para você

Caso aconteceu na noite de segunda-feira (26); segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido

Incêndio atinge dois carros e depósito em Cachoeiro de Itapemirim

Procon Municipal apurou denúncia de pais durante fiscalização, que identificou que a instituição também ameaçava cobrar os itens no boleto da mensalidade

Escola de Vila Velha é notificada por cobrar material de uso coletivo

Problema ocorre desde a tarde de segunda-feira (26) e atingiu também a faixa de pedestres na Praia do Canto; há suspeita de que a água seja esgoto

Vazamento interdita trecho da ciclovia da Avenida Rio Branco, em Vitória

Dois carros e um imóvel utilizado como depósito foram destruídos em um incêndio na Avenida Justiniano da Silva Júnior, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (26). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Conforme os militares, as chamas começaram em um veículo, rapidamente se propagaram para outro automóvel e para uma pequena edificação utilizada como depósito, com cobertura de telhas de amianto.

Após apagar as chamas, os militares realizaram o resfriamento da estrutura do telhado e o rescaldo nos veículos que ainda apresentavam focos. O local foi isolado e o Corpo de Bombeiros orientou os populares a não acessarem a área.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Incêndio Região sul do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais