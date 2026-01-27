Veja imagens

Incêndio atinge dois carros e depósito em Cachoeiro de Itapemirim

Caso aconteceu na noite de segunda-feira (26); segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09:05

Dois carros e um imóvel utilizado como depósito foram destruídos em um incêndio na Avenida Justiniano da Silva Júnior, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (26). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Conforme os militares, as chamas começaram em um veículo, rapidamente se propagaram para outro automóvel e para uma pequena edificação utilizada como depósito, com cobertura de telhas de amianto.

Após apagar as chamas, os militares realizaram o resfriamento da estrutura do telhado e o rescaldo nos veículos que ainda apresentavam focos. O local foi isolado e o Corpo de Bombeiros orientou os populares a não acessarem a área.

