Homem é morto em Viana e câmera de segurança flagra atirador

Um homem de 43 anos foi morto a tiros no bairro Arlindo Vilaschi, em Viana, na noite de segunda-feira (27). Tiago Gonçalves estava saindo de casa, de bicicleta, quando foi surpreendido pelo atirador. Ele foi atingido por vários disparos e as cápsulas ficaram espalhadas pela rua. Ninguém foi preso.

Imagens de câmera de segurança (veja acima) mostram um homem chegando de motocicleta e aguardando nas proximidades da casa da vítima. A gravação é interrompida e, um minuto depois, Tiago já aparece caído no chão. Em seguida, moradores vão até a rua para tentar entender o que aconteceu.

Familiares da vítima contaram à reportagem da TV Gazeta que Tiago era casado, pai de quatro filhos e trabalhava descarregando caminhões. Segundo eles, a vítima era uma pessoa querida e não sabem o que pode ter motivado o crime. A Polícia Militar fez buscas na região logo após o caso. Na manhã desta terça-feira, investigadores da Polícia Civil voltaram ao local em busca de informações que ajudem a identificar e localizar o assassino.

Tiago Gonçalves, de 43 anos, morto a tiros em Viana Crédito: Leitor | A Gazeta