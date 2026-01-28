No Centro

Homem ameaça explodir bomba em tentativa de assalto a banco em Vitória

Incidente aconteceu na Agência Central do Banestes, na tarde desta quarta-feira (28); suspeito, de 63 anos, já tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:18

Agência Central do Banestes, no Centro de Vitória, foi alvo de tenttiva de assalto Crédito: Banestes/Divulgação

Um homem de 63 anos foi detido na tarde desta quarta-feira (28), suspeito de tentar assaltar a Agência Central do Banestes, no Centro de Vitória. Ele teria entrado no local, passando normalmente pela porta giratória, e anunciado o assalto no balcão de atendimento, enquanto proferia ameaças, afirmando que, se não entregassem o dinheiro, um comparsa, que estaria do lado de fora, de posse de uma bomba, entraria no local e explodiria a agência.

Ele simulava ainda que estaria com um radiocomunicador, se comunicando com o suposto comparsa, conforme apurou o repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta. O atendente pediu para que aguardasse enquanto pegava o dinheiro e, neste momento, o assaltante foi abordado pelos seguranças.

O banco informou, por meio de sua assessoria, que, diante do incidente, a equipe de segurança acionou a polícia, que rapidamente conteve o suspeito.

A Polícia Militar, por sua vez, esclareceu que foi determinado que o indivíduo levantasse a camisa, esvaziasse os bolsos da bermuda e retirasse todos os objetos que portava junto ao corpo, ordens que foram prontamente atendidas. Foi feita uma busca, mas nenhum tipo de explosivo ou material que indicasse risco iminente foi encontrado com ele. Nem mesmo havia um comparsa.

O homem foi encaminhado à 1ª Regional, onde foi constatado que o detido tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Civil, as oitivas da ocorrência seguem em andamento no plantão vigente e, no momento, não há mais detalhes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta