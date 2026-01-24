Crime

Homem investigado por furtos a residências em Marataízes é preso em flagrante

Segundo o titular da delegacia do município, delegado Thiago Gomes Viana, o suspeito havia deixado o sistema prisional há apenas 36 dias e já era investigado por pelo menos quatro furtos no mesmo bairro

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 14:15

Homem com 11 processos é preso por série de furtos no bairro Belvedere, em Marataízes Crédito: Polícia Civil

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (23) suspeito de cometer uma série de furtos a residências no bairro Belvedere, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo o titular da delegacia do município, delegado Thiago Gomes Viana, o suspeito havia deixado o sistema prisional há apenas 36 dias e já era investigado por pelo menos quatro furtos no mesmo bairro desde que voltou às ruas.

A prisão, realizada em uma ação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Municipal, ocorreu após o homem invadir uma residência localizada na Avenida Alexandre Duarte da Silva, por meio do arrombamento de uma janela. O morador, segundo a Polícia Civil, percebeu o crime ao retornar para casa no horário de almoço. Do imóvel foram furtados um par de tênis, uma sandália e um perfume.

Após registrar a ocorrência, a vítima conseguiu localizar o suspeito no próprio bairro, com apoio de vizinhos, e recuperou os objetos levados. De acordo com as investigações, o homem tinha um mesmo modo de agir, invadindo casas por meio de escalada e arrombamento. O suspeito, informou o delegado, possui 11 processos criminais em andamento, todos por crimes contra o patrimônio.

“O histórico criminal extenso e o curto período entre a saída do sistema prisional e a prática de novos crimes demonstram a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública”, destacou o delegado. O suspeito foi autuado por furto qualificado e levado ao Centro de Detenção Provisória, permanecendo à disposição da Justiça.

