Grupo envolvido com pistolagem, cobrança de dívidas e extorsão é preso em Afonso Cláudio

A Operação Desarme II prendeu quatro suspeitos e apreendeu 12 armas e diversas munições; um dos presos está envolvido em uma tentativa de homicídio

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:26

Armas e muita munição foram apreendidas na operação que resultou na prisão de um grupo criminoso que atuava em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma ação realizada pela Polícia Civil prendeu quatro pessoas, suspeitas de participarem de um grupo criminoso que cometia crimes como extorsão, cobrança de dívidas e pistolagem, no município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Além das prisões, 12 armas de fogo e 379 munições foram apreendidos. A Operação Desarme II foi deflagrada no dia 22 de janeiro e as identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Conforme o superintendente de Polícia Regional Serrana (SPRSR), delegado Paulo Rogério Souza, as investigações começaram em 2025, quando uma câmera registrou o momento em que um dos suspeitos — que segue foragido — aponta uma arma de fogo para uma pessoa em um carro, exigindo que ela transferisse valores em dinheiro.

Após tomar conhecimento dos fatos, a polícia encontrou elementos que constataram que, na verdade, o suspeito era um dos líderes de um grupo que cometia diversos outros crimes no município. "Essas pessoas têm envolvimento fortíssimo na região com comércio ilegal de arma de fogo, crime de pistolagem, cobrança de dívida, extorsão e tráfico de drogas", disse o delegado.

Na primeira fase da operação — deflagrada em setembro — dois suspeitos foram presos e 16 armas apreendidas. Depois das prisões e apreensões, os policiais continuaram com as investigações e descobriram que existiam mais pessoas envolvidas no grupo criminoso, conseguindo prender outros quatro suspeitos na operação atual, sendo três em flagrante e um preventivamente. O delegado explicou que eles possuem uma extensa ficha criminal e são velhos conhecidos na região.

Entre as armas, estavam pistolas, espingardas, além de cartuchos e munições de diferentes calibres Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Ainda de acordo com Paulo Rogério, o suspeito preso preventivamente está envolvido em uma tentativa de homicídio cometida em 2022, em Afonso Cláudio, contra um policial militar. "Ele é investigado por uma tentativa de homicídio no ano de 2022 contra um policial militar que foi cumprir um mandado de prisão por favor do irmão dele. Os dois estavam juntos e atiraram contra a polícia".

Evolução do crime

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou que a prática de crimes é hereditária no município. "Ali em Afonso Cláudio é uma região que tem uma tradicionalidade de crimes de mando, com famílias tradicionais na pistolagem. Essas práticas passam de pai para filho, mas, agregaram, atualmente, o tráfico de drogas e as extorsões", disse Arruda.

