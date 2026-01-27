Confusão

Visita termina em incêndio, ameaças e furtos em Linhares, no Norte do ES

Suspeito ateou fogo em quarto, fez ameaças de morte e fugiu após recusa em chamar carro por aplicativo; ele furtou celular e bicicletas de residências vizinhas na fuga

Adrielle Mariana Repórter

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13:12

Uma visita que chegou a uma casa terminou em incêndio, ameaças de morte e furtos no Residencial Mata do Cacau, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (27). A dona da residência contou à Polícia Militar (PM) que o filho chegou em casa acompanhado de um homem que ela não conhecia, após os dois usarem drogas. Segundo ela, o desentendimento começou quando a família se recusou a chamar um carro de aplicativo a pedido do indivíduo.

Ainda de acordo com a mulher, o homem ficou irritado com a recusa, ateou fogo em um dos quartos da casa e danificou uma cama e uma cômoda (vídeo acima). Em seguida, ele pegou uma faca na cozinha, fez ameaças de morte à família e fugiu do local. Durante a fuga, furtou um celular e duas bicicletas em residências vizinhas.

Vizinhos ajudaram a moradora a conter o incêndio com baldes de água e mangueira. O Corpo de Bombeiros desligou a energia na chave geral do imóvel e realizou o rescaldo nos pontos que ainda apresentavam chamas.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

