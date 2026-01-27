Home
>
Polícia
>
Facção usa transporte de trabalhadores para trazer drogas e criminosos ao ES

Facção usa transporte de trabalhadores para trazer drogas e criminosos ao ES

Ação da PM para encontrar suspeitos aconteceu na segunda-feira (26), em Nova Venécia

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14:18

Facção da Bahia é desarticulada ao usar transporte de trabalhadores para levar drogas ao ES
Material apreendido durante a ação em Cedrolândia Crédito: PCES

Após informações do Serviço de Inteligência da Bahia de que dois foragidos estavam escondidos no interior de Cedrolândia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, a Polícia Militar capixaba descobriu que uma facção estava utilizando o transporte de trabalhadores da colheita como disfarce para deslocar integrantes do grupo e drogas para o município. Dois suspeitos foram presos e dois adolescentes apreendidos, na última segunda-feira (26).

Recomendado para você

Ação da PM para encontrar suspeitos aconteceu na segunda-feira (26), em Nova Venécia

Facção usa transporte de trabalhadores para trazer drogas e criminosos ao ES

Suspeito ateou fogo em quarto, fez ameaças de morte e fugiu após recusa em chamar carro por aplicativo; ele furtou celular e bicicletas de residências vizinhas na fuga

Visita termina em incêndio, ameaças e furtos em Linhares, no Norte do ES

Tiago Gonçalves, de 43 anos, estava saindo de casa de bicicleta quando foi surpreendido pelos disparos

Homem é morto em Viana e câmera de segurança flagra atirador

"Segundo os relatos, a forma utilizada para trazer tais indivíduos ocorreria por meio do transporte de trabalhadores supostamente destinados à colheita, o que seria utilizado como meio de dissimulação para o deslocamento de pessoas envolvidas na atividade ilícita, sendo que, no dia anterior, um desses transportes teria sido utilizado para chegar ao município de Nova Venécia trazendo entorpecentes", disse a PM.

Com essas informações em mãos, policiais militares foram até a residência onde os suspeitos estavam escondidos e cercaram o imóvel. Ao perceber a presença dos militares, um homem de 34 anos tentou fugir para dentro da casa, mas foi alcançado e detido. Ele tinha um mandado de prisão em aberto.

No quintal, os policiais encontraram um jovem de 18 anos e os dois adolescentes. Durante a abordagem, os militares viram, pela janela de um quarto, quatro armas sobre uma cama, o que motivou a entrada no imóvel.

Dentro da casa foram encontrados dois tabletes de maconha que estavam dentro congelador da geladeira. No outro cômodo, os policiais apreenderam duas pedras grandes de crack, seis pedras da mesma substância, 276 gramas de pasta base, um frasco de ácido bórico, material para embalo de drogas, duas balanças de precisão, oito celulares e R$ 454.

As armas que haviam sido vistas pela janela estavam em cima da cama e eram duas submetralhadoras de fabricação industrial, calibre 380, dois revólveres calibre 32, munições e três carregadores alongados.

Polícia Civil informou que os dois homens presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Os adolescentes foram autuados por atos infracionais análogos aos mesmos crimes e levados à Unidade de Internação Provisória (Unip), do Iases.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ES Norte Facções Criminosas Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais