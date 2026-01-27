Da Bahia

Facção usa transporte de trabalhadores para trazer drogas e criminosos ao ES

Ação da PM para encontrar suspeitos aconteceu na segunda-feira (26), em Nova Venécia

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 14:18

Material apreendido durante a ação em Cedrolândia Crédito: PCES

Após informações do Serviço de Inteligência da Bahia de que dois foragidos estavam escondidos no interior de Cedrolândia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, a Polícia Militar capixaba descobriu que uma facção estava utilizando o transporte de trabalhadores da colheita como disfarce para deslocar integrantes do grupo e drogas para o município. Dois suspeitos foram presos e dois adolescentes apreendidos, na última segunda-feira (26).

"Segundo os relatos, a forma utilizada para trazer tais indivíduos ocorreria por meio do transporte de trabalhadores supostamente destinados à colheita, o que seria utilizado como meio de dissimulação para o deslocamento de pessoas envolvidas na atividade ilícita, sendo que, no dia anterior, um desses transportes teria sido utilizado para chegar ao município de Nova Venécia trazendo entorpecentes", disse a PM.

Com essas informações em mãos, policiais militares foram até a residência onde os suspeitos estavam escondidos e cercaram o imóvel. Ao perceber a presença dos militares, um homem de 34 anos tentou fugir para dentro da casa, mas foi alcançado e detido. Ele tinha um mandado de prisão em aberto.

No quintal, os policiais encontraram um jovem de 18 anos e os dois adolescentes. Durante a abordagem, os militares viram, pela janela de um quarto, quatro armas sobre uma cama, o que motivou a entrada no imóvel.

Dentro da casa foram encontrados dois tabletes de maconha que estavam dentro congelador da geladeira. No outro cômodo, os policiais apreenderam duas pedras grandes de crack, seis pedras da mesma substância, 276 gramas de pasta base, um frasco de ácido bórico, material para embalo de drogas, duas balanças de precisão, oito celulares e R$ 454.

As armas que haviam sido vistas pela janela estavam em cima da cama e eram duas submetralhadoras de fabricação industrial, calibre 380, dois revólveres calibre 32, munições e três carregadores alongados.

A Polícia Civil informou que os dois homens presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse e porte ilegal de arma de fogo, sendo encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Os adolescentes foram autuados por atos infracionais análogos aos mesmos crimes e levados à Unidade de Internação Provisória (Unip), do Iases.

