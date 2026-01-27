Home
>
Polícia
>
Carro utilizado em homicídio na Glória ajudou polícia a identificar envolvidos

Carro utilizado em homicídio na Glória ajudou polícia a identificar envolvidos

Marcelo da Silva Fernandes, de 37 anos, que cumpria pena no regime semiaberto, foi morto a tiros por integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) ao sair para trabalhar em Vila Velha

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:20

Izaque Ferreira Gonçalves, de 27 anos; Maurício Ferreira Pereira Junior, de 30 anos; Luiz Carlos Reis Santos, de 42 anos; Gilcleydson de Oliveira Pereira, de 35 anos.
Izaque Ferreira Gonçalves, de 27 anos, foi preso em setembro de 2025; Maurício Ferreira Pereira Junior, de 30 anos; Luiz Carlos Reis Santos, de 42 anos; Gilcleydson de Oliveira Pereira, de 35 anos, estão foragidos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O carro utilizado no ataque que matou um detento da Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV), no bairro Glória, em agosto de 2025, foi uma das peças centrais para a identificação dos envolvidos pelas Polícias Civil e Rodoviária Federal.

Recomendado para você

Marcelo da Silva Fernandes, de 37 anos, que cumpria pena no regime semiaberto, foi morto a tiros por integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) ao sair para trabalhar em Vila Velha

Carro utilizado em homicídio na Glória ajudou polícia a identificar envolvidos

Investigação aponta que vítima era ligada ao tráfico em uma região da Capital e havia planejado ofensiva contra grupo rival antes de ser executada

Detento morto na Glória planejou ataque com morte contra ex-facção em Vitória

A dupla estava em um carro com restrição de furto ocorrido em Guarapari. Agentes notaram a irregularidade do veículo e o condutor desobedeceu ordens de parada, iniciando a fuga

Adolescentes são apreendidos após perseguição com 10 viaturas em Vila Velha

Marcelo da Silva Fernandes, de 37 anos, que cumpria pena no regime semiaberto, foi morto a tiros por integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP) ao deixar o presídio para trabalhar. Ele era um ex-faccionado do TCP, no Morro do Jaburu, em Vitória, que havia migrado para a facção rival, Primeiro Comando de Vitória (PCV), no bairro Jesus de Nazareth, após um período de "exílio" em Goiás.

Após tentar tomar o Morro do Jaburu com outros membros do PCV, em 2024, Marcelo acabou preso por porte de arma de fogo. Em maio do ano passado, progrediu para o semiaberto e passou a ser monitorado por membros do TCP, que queriam vingança.

A morte foi planejada e até faccionados do TCP em outros municípios foram recrutados para dar apoio, conforme esclareceu o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Adriano Fernandes.

Maurício Ferreira Pereira Junior, de 30 anos, integrante do tráfico do bairro São João, em Vila Velha, cedeu o armamento e o carro utilizado no ataque, um Fiat Pulse branco, que foi abandonado após a execução.

O veículo utilizado na fuga foi um Chevrolet Onix prata, pertencente a Izaque Ferreira Gonçalves, de 27 anos, um dos líderes do TCP em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, que saiu do interior para dar suporte ao crime.

“A partir da ocorrência do fato criminoso, a Polícia Civil nos acionou para auxílio na identificação dos veículos envolvidos. Nossos analistas identificaram a placa desses dois veículos e nossa equipe tática, especialista na identificação de veículos adulterados, constatou que um deles (Pulse branco) se tratava de um clone”, explicou o PRF Batista, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal na Serra.

Ele detalhou ainda que o veículo original havia sido furtado um ano antes do fato, no Rio de Janeiro, e que, a partir das informações obtidas sobre o Ônix prata e a análise dos dados de deslocamento, foi possível identificar o dono do carro, Izaque.

Ele acabou preso em Ibiraçu, no mês de setembro, por tráfico de drogas e, paralelamente, foi responsabilizado pelo envolvimento na morte de Marcelo.

Outros três suspeitos, identificados como Maurício Ferreira Pereira Junior, de 30 anos, Luiz Carlos Reis Santos, de 42 anos e Gilcleydson de Oliveira Pereira, de 35 anos – identificados a partir de imagens de câmeras de segurança – estão foragidos, e uma pessoa, que participou diretamente da execução, ainda não foi identificada.

Leia mais

Imagem - Adolescentes são apreendidos após perseguição com 10 viaturas em Vila Velha

Adolescentes são apreendidos após perseguição com 10 viaturas em Vila Velha

Imagem - Detento morto na Glória planejou ataque com morte contra ex-facção em Vitória

Detento morto na Glória planejou ataque com morte contra ex-facção em Vitória

Imagem - Facção usa transporte de trabalhadores para trazer drogas e criminosos ao ES

Facção usa transporte de trabalhadores para trazer drogas e criminosos ao ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

homicídio tráfico de drogas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais